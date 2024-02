Mas madaming Pinoy ang pabor na sumali ulit ang Pilipinas sa International Criminal Court (ICC) at mas marami rin ang payag na dapat makipagtulu­ngan ang pamahalaan sa imbestigasyon sa mga namatay sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Ito ay ayon sa Tugon ng Masa survey na ginawa ng Octa Research mula Disyembre 10-14, 2023 sa 1,200 na mga respondents na edad 18 pataas.

Sabi ng Octa Research, 59% ng mga Pinoy ang gustong sumali muli ang Pilipinas sa ICC at 41% lamang ang ayaw. Sa balanse ng Luzon may pinakamaraming gustong bumalik ang Pilipinas sa ICC na nasa 65% sumunod ang National Capital Region sa 59%. Kahit sa Minda­nao, 51% ang gustong bumalik ang Pilipinas sa ICC. Sa Northern Mindanao may pinakamaraming gustong ibalik ang Pilipinas sa ICC kung saan 92% ng respondents ang susuportahan ang pagsali muli ng Pilipinas sa ICC samantalang pinaka-kaunti naman ang sa Davao kung saan 10% lamang ang payag sa pagbalik ng Pilipinas sa ICC.

Mas madaming mga nakatira sa probinsya o rural areas ang sumusoporta sa pagsali muli sa ICC sa 62% at 57% naman ng mga nasa lungsod ang sang-ayon dito. Mas marami rin ang kababaihan na suportado ito sa 61% kaysa sa mga kalalakihan na 58% ang payag.

Nasa 55% naman ng mga Pinoy ang nagsabing dapat maki­pagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa imbes-tigasyon nito sa drug war ni Pangulong Duterte at 45% ang nagsabing hindi. Pinakamarami sa balanse ng Luzon ang nagsabing dapat maki­pagtulungan sa ICC na nasa 65%, sumunod ang NCR na nasa 52%. Sa Visayas, 50% ang nagsabing dapat makipagtulungan at 50% ang nagsabing hindi. Sa Mindanao, 58% ang nagsabing hindi dapat makipagtulungan sa imbestigasyon ng ICC.

Sa mga rehiyon, pinakamarami sa Bicol ang nagsabing dapat tulungan ang imbestigasyon ng ICC sa 79%, sumunod ang Mimaropa kung saan 69% ang nagsabing dapat makipagtulungan, at pangatlo naman ang Central Luzon kung saan 67% ang nagsabing dapat makipagtulungan at pang-apat ang Cagayan Valley sa 66% at panglima ang Northern Mindanao sa 64%.

Sa balwarte ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. 63% ang nagsabing dapat makipag-tulungan sa ICC samantalang 6% lamang sa mga taga Davao Region na balwarte ng mga Duterte ang nagsabing dapat makipagtulungan sa ICC.

Noong Marso 2019, pormal na kumalas ang Pilipinas sa ICC, ang pangalawang bansa na tumiwalag sa war crime tribunal.

Iniimbestigahan ng ICC si Duterte dahil sa umano’y crimes against humanity sa libo-libong kata-ong namatay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Sinabi na ni Pangulong Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang kanyang administrasyon sa ICC.

(Eileen Mencias)