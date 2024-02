Hindi kaya mas lumalim problema sa e-bikes at e-trikes?

Bukod sa problema sa patuloy na paglala ng situwasyon ng trapiko sa Metro Manila at iba pang mga commercial districts ng bansa, sumasabay na rin talaga sa mga dagdag na iniisip ng mga motorista ang mga e-bikes at e-trikes na nagsulputang parang kabute.

Kahit saan, mapa-expressway, major thoroughfares, sidestreets, bangketa at bike lanes ay dumadaan sila sa kahit anumang direksiyon na gugustuhin, mapa-salungat sa traffic flow at may mga pagkakataon pa nga na tumitigil sa gitna.

Hindi sila masita ng mga awtoridad dahil nga pagbili pa lamang, ang sasabihin ng dealer ay hindi na ito kailangan iparehistro at hindi na rin kailangan ng driver’s license.

Ang unang lumulutang na solusyon na naiisip ng mga awtoridad ay ang irehistro na rin ang mga ito gaya ng ibang mga de-makinang sasakyan at obligahin na rin ang mga nagmamaneho na kumuha muna ng lisensiya bago makapagbiyahe gamit ang mga ito.

Kung sakali mang ganap nang ipatupad ng LTO ang naturang sistema, baka mangana ito ng mas malaking problema dahil sa obserbasyon ng karamihan sa mga nagmamaneho ng mga ito ay sobrang mangmang sa batas-trapiko o kaya naman ay sobrang tigas ng ulo dahil nga wala naman silang huli.

Ito ay nangangahulugan ng seryosong training o malalimang proseso bago sila mabigyan ng karapatan na maging legal sa pagmamaneho gamit nga ang e-bikes at e-trikes.

Pero ang tanong ay kung nakahanda ba ang mga ahensiyang nakakasakop na sila ay bigyan ng training, isailalim sa mas matinding written examination o igagaya na lamang din sila sa mga kumukuha ng lisensiya sa pagmamaneho ng mga motorsiklo lalong lalo na ang mga gumagamit ng underbone na kadalasan ay sila ang sangkot sa aksidente at kakakamotehan sa mga lansangan.

Dapat sigurong salain ng mabuti ang mga mag-aaplay ng lisensiya sa pagmamaneho ng e-bikes at e-trikes at isa mga maaaring gawin sa mga ito ay tanungin kung maliban sa e-bikes o e-trikes ay nagmamaneho pa sila ng ibang sasakyan para sa inisyal na pag-analisa kung nakakaunawa ng pinaka-basic na batas sa trapiko at pagmamaneho.

Ang isa pang tanong na nabubuo ngayon ay kung saang kategorya papasok ang rehistro sa e-bike at e-trikes at kung ang mga nag-aaplay ng lisensiya sa pagmamaneho ng mga ito na hindi nagmamaneho ng ibang uri ng sasakyan ay ano ring kategorya ang kalalagyan.

Mas madali siguro ang solusyon sa problema kung pansamantala ay hahayaan na muna ang mga lokal na pamahalaan na gumawa ng panuntunan sa mga ito at kasabay naman ay ang paglalabas ng MMDA at LTO ng kautusan na ipagbawal sila sa mga major thoroughfares at ibang mga lansangan na madalas may malaking bulto ng mga sasakyan.