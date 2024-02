Heart Evangelista, Chiz Escudero emosyonal

Inilabas na ni Heart Evangelista ang recap video na naganap sa renewal of vows nila ni Senator Chiz Escudero noong Pebrero 15 sa Balesin Island.

Mapapanood sa video na uploaded na sa Instagram account ni Heart ang highlights ng kasal kabilang na ang paglalakad nila sa aisle at ang wedding vow speech nila kung saan ay hindi napigilan ng dalawa na ma­ging emosyonal.

Saad sa caption ni Heart sa video, “Wedding vows renewal recap! You’re my greatest blessing, my love @escuderochiz.”

Sa wedding vow ni Heart, emosyonal niyang sinabing, “How my life would have been if you weren’t around? You’re not just a husband but you’re the greatest angel there is. I sold my soul and you bought it back for me.”

Sinabi naman ni Chiz na “It’s been nearly a decade and we’ve been through a lot of highs, a lot of lows. Maraming masaya, minsan, may malungkot. There was a time that I wished and prayed to God. Hiniling ko na sana, ‘yung bukas ko, maging ngayon na lang, ‘yung ngayon ko, maging nakaraan na agad-agad. Sa araw na ‘to, binigay at isinakatuparan ng Diyos ‘yon.”

May comment naman ang ina ni Heart na si Cecilia Ongpauco na nagsabing masaya raw siya na sa wakas ay nakadalo na siya sa kasal ng anak.

Matatandaan na hindi nakadalo ang ina at ama ni Heart na si Rey Ongpauco sa first wedding ng mag-asawa noong 2015.

“I’m so happy for her. And I’m happier because I’m around to witness this. Finally,” sey ng ina ni Heart.

“Finally, I arrived” dagdag pa niya.

Sumagot naman si Heart ng, “She’s nine years late.”

“But made it still,” hirit pa ng ina ni Heart.

Nagtanong naman ang mga netizen kung nasaan ang ama ni Heart na kung saan ay may sumagot naman na nagre-recover pa umano ang tatay ng Kapuso actress.

(Vincent Pagaduan)