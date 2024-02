Game sa kabadingan: Teejay Marquez handang magpakita ng ‘talong’

Walang problema kay Teejay Marquez kung mas madalas ay bading ang role na napupunta sa kanya.

Sa pagkakatanda niya, apat na gay role na ang nagampanan niya, tulad ngayon na bading na naman ang papel niya sa ‘After All’ at si Kelvin Miranda nga ang bet na bet niya.

“Hindi ako nagwu-worry. Kasi iba-iba rin naman ang nagiging role ko. Like sa ‘Makiling’ kontrabida naman ang role ko. Nai-enjoy ko na ang mga role na binibigay sa akin.

“At saka, noong in-offer sa akin ang ‘After All’ kainitan ng BL serye na ginawa ko. Kaya nila ako naisip kunin dito, kasi nga napanood nila ako sa serye na `yon.

“Happy lang ako na finally ay mapapanood na nga ito!” sabi ni Teejay.

So, may matinding halikan ba sila ni Kelvin sa ‘After All’?

“’Yun ang abangan niyo! Hahahaha!” sabi ni Teejay.

Anyway, binalita ni Teejay na may career pa rin siyang babalikan sa Indonesia. Pumirma raw siya ng kontrata roon na limang taon.

“They are willing to wait naman, pero sana raw next time mas magtagal ako sa Indonesia! Bale mga TV series ang kontrata ko sa kanila,” sabi niya.

Hindi ba siya nanghinayang na iniwan niya ang career niya sa Indonesia?

“Marami rin naman akong mga blessing na nakuha sa Pilipinas. At saka ang importante rin kasi sa akin ay makasama ko ang pamilya ko! Pero sana makabalik pa rin ako sa Indonesia ng maayos. Thankful ako na may offer pa rin sila sa akin,” chika pa rin ni Teejay.

Anyway, game na game si Teejay na magpaseksi sa harap ng kamera o sa pelikula.

“Sa edad ko ngayon, wala nang problema `yan. Wala naman akong restrictions na. As long as maayos ang mga katrabaho ko, at maalagaan ako, why not?

“Game ako sa butt exposure!

“Ang frontal nudity? Depende siguro. Kung maganda talaga ang role, ang istorya, ang pelikula, at kailangan talaga, game ako.

“Kung si Direk Adolf ang magiging direktor, tapos ako ang bida, baka puwedeng-puwede ‘yan! Hahahaha!’ sabi ni Teejay.

Well, bet niyo bang masilip ang ‘talong’ ni Teejay?

