Flight stewardess grabe karanasan kay Alden Richards

Ang bongga ng chika ng isang flight stewardess kay Alden Richards, ha! Tuwang-tuwa, na may halong kilig ang kuwento niya sa naging karanasan niya kay Alden, ha!

Sa TikTok nga ay nag-post ang naturang flight stewardess ng photo nila ni Alden sa loob mismo ng eroplano. At may mga nagtanong nga kung guwapo ba si Alden.

At yes na yes ang sagot ng naturang girl. Na may kasunod pang kuwento tungkol sa bonggang experience niya kay Alden.

“Tingnan mo naman ang dimples. But oo, guwapo talaga siya and super nice, super polite.

“Hindi ako agad-agad nai-starstruck sa mga celebrity, pero sa kanya na-starstruck talaga ako, kasi para siyang may sariling ring light, na ang liwanag niya.

“Pero plus point talaga ‘yung mabait siya, kasi okey lang sa kanya magpa-picture ang crew, okey lang sa kanya magpa-picture even ang mga passenger.

“Pa-approach pa lang ako sa kanya, siguro nakita niya sa peripheral (vision, pinause agad niya ang phone niya, ang pinapanood niya sa phone niya. Tapos sabi ko, ‘Sir is it okey if I take a photo with you?’ Tumango lang siya, tapos nag-smile na siya.

“Ayun, pogi talaga siya. Obvious naman, kinikilig ako!” sabi ng naturang flight stewardess.

At siyempre, sa rami ng video/reels na pinost ng naturang stewardess, ang photo with Alden na may reaction niya ang humamig ng maraming view at comment.

Siyempre, nag-agree naman ang mga faney sa chika na `yon ni girl.

“Nakita ko rin siya sa Tagaytay, naka-white top lang very simple, ‘yung dimple niya parang may sariling buhay, ang bango-bango niya. Very approachable.”

“Guwapo plus ang bait pa talaga ni Alden, kaya nga sa kanya ako humahanga.”

“Totoo `yon, para siyang may sariling ring light, as in shining shimmering splendid si Papa Alden sa personal.”

“Maliit mukha niya sa personal para siyang anghel.”

“Ang tangkad niya, pero maliit ang mukha, ang galing pa niyang makisama.”

“Totoo `yon, para siyang may sariling ring light na mapapansin mo talaga siya kahit sobrang dami ng mga tao.”

Well, true naman `yon, na sa mga artista, kung pabaitan ang pag-uusapan, nangunguna riyan si Alden, ha!