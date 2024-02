Daniel Padilla, ka-‘date’ agaw-pansin sa Rivermaya concert

Gaya ng inaasahan, very successful at jampacked ang reunion concert ng Rivermaya nitong Sabado ng gabi sa SMDC Festival Grounds.

Maagang nagdatingan sa venue ang fans ng iconic 90s band.

Dumating kami sa lugar ng alas-singko ng hapon at marami-rami na rin ang matiyagang naghihintay at ayaw nang umalis sa mga puwesto nila.

Kasi naman, na-miss nila ng bonggang-bongga ang pagsasama-sama ng mga sikat na members ng band na sina Bamboo Mañalac, Rico Blanco, Nathan Azarcon, at Mark Escueta. Biruin ninyo, after 26 years ay saka lang sila nabuong muli para mag-concert, ha!

VIP sections lang ang may upuan, ‘yung Gold, Silver and Bronze sections ay standing na. Kaya marami talaga ang maagang dumating para ma-secure nila ang best spot at hindi nila alintana ang init.

Eksaktong 8:15pm nag-start ang concert. Mataas na ang energy ng audience at nakikisabay sila sa mga kanta ng Rivermaya nang biglang nawala ang sounds ng bandang 9:15pm. Tuloy-tuloy ang pagkanta ni Bamboo, hindi siya aware na hindi na naririnig ng audience ang kinakanta niya kahit nagsisigawan na ang mga tao ng “Please unmute!”

Inabot ng ilang minuto bago tumigil sa pagkanta si Bamboo at sabay announce ng voice over talent na magkakaroon ng technical break para ayusin ang technical sound glitches. Naayos naman at inulit nila ang kantang hindi narinig ng audience.

Hindi binigo ng Rivermaya ang audience at narinig nilang muli ang mga pinasikat at paborito nilang kanta ng banda. Sinabayan ng audience ang pagkanta ng banda. Pero kapansin-pansin ang pagtahimik ng mga tao at hindi masabayan si Bamboo at si Rico, hindi nila alam ang ilang songs. Sinama kasi ng banda ang mga kantang hindi na i-release as single pero kasama naman sa mga hit albums nila.

Marespeto ang Rivermaya kay Bamboo na naging lead vocalist nila from 1994-1998. Pawang mga songs sa apat na album na si Bamboo ang kumanta ang sinama nila sa repertoire except sa ‘You’ll Be Safe Here’ na sumikat noong 2005 at si Rico Blanco na ang kumanta. Solo itong kinanta ni Rico. Sigawan ang fans at sinisigaw ang name ni Maris Racal na girlfriend nito. Napapakinggan kasi ang nasabing song sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ kung saan kasama si Maris.

Tatlong beses nagkaroon ng fireworks display sa concert, huh. Pero pinakabongga ‘yung sa finale. Inabot din ng tatlong oras ang reunion concert ng Rivermaya.

Hindi nagbago ang timbre at ganda ng boses nina Bamboo at Rico Blanco. Parang hindi sila tumanda.

Star-studded ang reunion concert, aside kay Maris na GF ni Rico at kay Jolina Magdangal na misis ng drummer na si Mark, namataan din namin ang mag-asawang Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli, Daniel Padilla, Darren Espanto, Kaila Estrada, Bela Padilla, Jane Oineza, RK Bagatsing, at iba pa.

Siyempre ang fans nakatingin palagi kay Daniel at baka raw kasi may ka-date ang ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo, ha.

Eh kasama ni Daniel friends niya at sister na si Margaret Ford Planas.

Ang cute-cute tingnan ni Sarah G na kahit ilang concerts na ang ginawa nilang dalawa ni Bamboo ay nagpaka-fangirl pa rin ito sa idolong rock icon. Bumaba kasi sa VIP section si Bamboo at kinamayan ang fans.

Sigaw ng fans, more concerts to come.

Congrats Rivermaya! Congrats Bamboo, Rico, Mark and Nathan.