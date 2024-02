PINAG-IINGAT ng Commission on Elections (Comelec) ang publiko laban sa mga pekeng account ng ahensya sa Facebook.

Ito’y matapos kumalat sa social media ang pekeng account na Malayang Halalan 2025 na hindi konektado sa poll body.

Ipinayo ng Comelec na para makasiguro na tama at wasto ang impormasyong makakalap nila kaugnay sa idaraos na midterm elections sa 2025, hanapin lang anila ang asul na verified badge ng Facebook sa tabi ng pangalan ng Comelec.

Kabilang sa mga post ng pekeng account ang umano’y balasahan ng mga opisyal ng Comelec at ang paglulunsad ng Pusong Pinoy Magpakailanman.

Nakasaad pa sa pekeng account na isang election officer ng Comelec at

nag-aral sa De La Salle University at University of Sto. Thomas ang administrador nito.

Samantala, sinabi ng poll body na regular naman silang naghahayag sa iba’t ibang news entity ng mga pinakabagong kaganapan sa darating na halalan bukod pa sa mga impormasyong makikita sa kanilang website.