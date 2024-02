Christian Arca petmalu sa woodpushing

MULING kuminang si Fide Master Christian Gian Carlo Arca para pangibabawan ang Invitational Rapid Chess Championship sa Metro Gate Club House ng Metro Gate Subdivision sa Dasmariñas City noong Sabado ng gabi.

Umiskor ang 14-anyos na manlalaro ng 11.5 points sa 13 rounds Swiss system supang iuwi ang P10K top cash prize at isang medalya sa event na inorganisa at inisponsoran nina International Master Petronio ‘Rony’ at Elvira Roca.

Kinaldag ni Arca sina National Master Oscar Joseph Cantela, International Masters Chito Garma at Angelo Young, NMs Carlo Lorena at Edmundo Gatus, FM Carlos Edgardo Garma, NM Homer Cunanan, IM Barlo Nadera, NM Romeo Alcodia, Candidate Master Genghis Imperial at NM Agripino Camposano.

Nakipaghatian naman siya ng puntos kina 1981 Dhaka Asian Junior champion IM Ricardo De Guzman sa round 3 habang yumuko kay FM Adrian Ros Pacis sa round 11.

Sa pagkakampeon, si Arca rin ang lumaban kay two-time Olympian IM Petronio sa isang challenge match na rito’y nanalo rin para sa dagdag na premyong P5K mula sa Rocafé Coffee Bar, Royal Maharaja Lady Eagles Club, Mapagmahal Region NCR 98, Per Solutions Engineering Services & Consultancy at C-Style Prints.

Kakaparangal lang din sa nagwaging woodpusher sa SMC-Philippine Sportswriters Association nitong January sa Diamond Hotel sa Ermita, Maynila.

Pumangalawa si Young na may 10 puntos habang third at fourth placers sina Garma at De Guzman, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)