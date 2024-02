Buntis nalunod sa irrigation canal

NASAWI ang isang 26-anyos na buntis matapos umano itong malunod sa irrigation canal sa Tayabas City, Quezon noong Sabado nang hapon.

Kinilala ang biktima na si Mary Joy Sagun Diala, residente sa Barangay Opias sa nasabing lungsod.

Ayon sa report, natuklasan ang bangkay ng biktima sa mababaw na bahagi ng kanal sa Barangay Opias bandang alas-singko nang hapon.

Una rito’y mag-isang nagtungo sa lugar ang biktima para maglaba.

Ayon sa kanyang pamilya, madalas na nakakaranas ng pagkahilo ang biktima dahil sa kanyang pagbubuntis. May sakit din umano itong epilepsy.

May teorya ang pulisya na posibleng nahilo ito at nawalan ng malay pero sa kasamaang palad ay sa tubig bumagsak at napahiga.

(Ronilo Dagos)