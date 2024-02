Ayuda para kina NayTay

Sa panahon ngayon, talaga namang napakahirap bumuhay ng isang pamilya lalo pa kung mag-isa ka lang na nagtataguyod nito. Sa pagkakataong ito, samahan muna natin ang ating mga NayTay, nanay na, tatay pa o kaya ay TayNay, tatay na, nanay pa!

Sa mga solo o mag-isang nagtataguyod ng kanilang pamilya, batid ko may mga pagkakataon talaga ni ‘di malaman ng karamihan sa kanila kung papano pagkakasyahin ang kanilang kita o maisalba o mairaos lamang ang pang-araw-araw na pangangailagan ng kanilang mga pamilya. Sa hindi mabilang na pagkakataon, hikahos na sila pero wala silang mga partner na masandalan.

Ang mga hamon na ito ang araw-araw na kinakaharap ng karamihan sa ating mga NayTay kaya naman ating pag-uusapan ngayon ang ayuda para sa mga kababayan nating nabibilang sa ganitong kategorya. Hindi po natin kinakaligtaan ang ating mga NayTay at ang inyong lingkod ay kasama sa mga nagsulong ng mga panukalang nagbibigay ayuda sa kanila.

Kabilang sa mga isinulong nating panukala para sa mga NayTay ang libreng health services sa pamamagitan ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) alinsunod sa batas na nagpapalawak sa mga economic benefits para sa mga solo parents.

Ayon na rin sa National Council for Solo Parents Inc. (NCSP), binabalangkas na ng PhilHealth ang mga alituntunin para sa implementasyon ng libreng health services para sa mga single moms at single dads.

Opo, bukod sa monthly cash subsidy para sa mga solo parents na kumikita lamang ng minimum wage o mas mababa pa at sa 10% discount at exemption sa 12% value-added tax (VAT) ng ilang mahahalagang bilihin, ang mga NayTay ay makakatanggap na ngayon ng libreng PhilHealth coverage.

Bahagi po ito ng Republic Act (RA)11861 kung saan isa po ang inyong lingkod sa mga pangunahing may-akda na nagpalawak ng coverage at benepisyo para sa ating mga NayTay sa ilalim ng may dalawang dekada nang “Solo Parents Welfare Act” of 2002 o RA 8972.

Ang PhilHealth coverage po ay awtomatikong sasaklaw para sa nagtatrabaho at hindi nagtatrabahong solo parents.

Ang RA 11861 ang nagpataas ng age threshold ng mga dependents mula 18-anyos hanggang 22-anyos. Pinalawak din nito ang coverage sa mga asawa upang masaklaw hindi lamang ang mga lehitimong asawa kundi pati ang mga common-law partner o hindi kasal gaya ng mga nasasakop sa ating Family Code.

Bukod sa mga NayTay na ang asawa ay yumao na, mga hindi kasal na ina o ama at mga babaeng nagkaanak dahil sa rape, kabilang sa ikinukonsiderang “solo parents” sa ilalim ng RA 11861 ang mga asawa o kapamilya ng mga semi-skilled overseas Filipino workers (OFWs) na may 12 buwan nang nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas, mga lolo, lola at iba pang kapamilya o kuwalipikadong guardian na may solong responsibilidad sa mga kuwalipikadong bata at ang mga asawang napabayaan ng mga taong nabilanggo nang tatlong buwang pataas dahil sa kasong kriminal.

Kabilang din sa itinuturing na solo parents ay iyong may mga asawang sinertipikahang physically at mentally incapacitated o walang kakayahang pisikal at sa pag-iisip, ang mga separado sa kanilang asawa sa loob ng mahigit anim na buwan at mag-isa na lamang nagtatagyod sa kanilang mga anak. Kasama rin ang mga indibidwal na ang kasal ay napawalang-bisa at mag-isa na lamang ngayon na nagtataguyod ng kanilang mga anak, o mga NayTay na inabandona ng kanilang mga asawa.

Bukod sa mga nabanggit nating prebilehiyo at benepisyo, ang mga solo parents ay may 7-day parental leave with pay anuman ang kanilang employment status at bukod pa ito sa kanilang mga vacation leave at sick leave na naayon sa labor laws.

Pero sabi nga nila, wait there’s more dahil ang ating mga NayTay ay prayoridad na rin sa anumang telecommuting program sa trabaho. Ang inyo pong lingkod ay co-author ng Republic Act 11165 o “Telecommuting Act of 2018” na siyang sumasaklaw dito.

Ang mga NayTay ay may 10% discount at VAT exemption sa kanilang pinamimiling esensyal tulad ng gatas ng bata, diaper at mga iniresetang gamot para sa kanilang mga anak na may edad na anim na taon pababa.

Paalala lang po natin na itong mga diskuwentong ito ay hindi naman para sa lahat ng solo parents kundi para lamang sa mga NayTay na ang taunang kita ay nasa P250,000 o mas mababa pa at mga nasa kaparehong income bracket ng mga binibigyan ng exemption sa pagbabayad ng income tax alinsunod sa RA 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law.

Sa bawat pagbili, kailangan lamang iprisinta ng mga solo parents sa establisimiyentong binibilhan ang kanyang Solo Parent Identification Card (SPIC) at Booklet na inisyu ng Solo Parents Office (SPO) ng mga provincial or city government o ng Solo Parents Division (SPD) ng mga municipal government.

Batay sa pag-aaral na isinagawa noong 2017, tinataya ng Department of Health (DOH) at University of the Philippines-National Institutes of Health (UP-NIH) na merong 14 hanggang 15 milyong solo parent ngayon dito sa Pilipinas.

Maliban sa ating mga nabanggit, sa ilalim po ng RA 11861 ang mga solo parents na kumikita ng minimum wage o mas mababa pa ay makakatanggap pa na buwanang P1,000 ayuda mula sa kanilang kinabibilangang local government units (LGUs).

Kung wala pang ginagawang pagkilos para rito ang mga LGUs, nais nating ipaalala sa mga local executives na magsumite sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), sa quarterly basis, ng listahan ng mga solo parents na naga-avail sa mga benepisyong ibinibigay ng bagong batas. Dapat sa panahong ito ay kasado na ang centralized database ng lahat ng solo parents na naisyuhan ng SPIC at booklet ng bawat LGUs.

Kaya sa mga NayTay, TayNay nating kababayan ay huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Bagama’t mahirap ang buhay at maraming pahirap sa inyong daan ay hindi po kayo pinapabayaan ng ating pamahalaan. Kapit lang at laging tandaang may kaagapay kayo.