Akting ni Belle Mariano, palaban na

Puring-puri ng mga netizen si Belle Mariano sa latest Netflix episode ng teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’!

Nalaman na kasi ng character niya na si Ling o Caroline ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ina at ayon sa mga naikuwento sa kanya ni Pato ay may kinalaman ang kanyang stepmother na si Cindy na ginagampanan ni Agot Isidro.

Nauwi sa sagutan ang masayang breakfast ng Tiu family nang sumugod si Ling, ang bunsong Tiu.

Isang matapang at palabang Belle nga ang napanood ng viewers sa naganap na confrontation scene.

Masaya nga ang mga faney na napapakita ni Belle ang ibang side niya sa kanyang role sa teleserye na hindi magpapahuli sa mga kontrabida.

Post ng ng isang fan sa X (dating Twitter), “Mind you Belle Mariano has been nailing that ‘loud acting’ ever since she was a child. I love how she’s getting all the praises she deserves right now, but the recognition for her insane acting chops is a long overdue. Best actress of her generation.”

Naging parte nga si Belle noong bata pa siya sa mga unang taon ng teleseryeng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ kung saan nagpakita na siya ng kanyang husay sa pag-arte.

Sey pa ng isang X user, “SHUT UP! Just wow Belle Mariano everyone!”

Aabangan naman sa next episode ang muling pagkikita nina Ling at Bingo na role naman ni Donny Pangilinan at kung matatapos na ang kanilang tampuhan.

Samantala, kahapon naganap ang fan meeting ni Donny Pangilinan para sa isang fast food chain na naganap sa TriNoMa.

Dumog nga ang DonBelle fans kahit wala doon si Belle at wish nga ng mga fans na magkasama na sana silang dalawa sa next fan meeting.

