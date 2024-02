Nangibabaw ang University of the Philippines (UP) sa hanay ng 363 higher education institutions (HEIs) sa Pilipinas nang makapasok ito sa top 1000 ng 2024 Webometrics Ranking of World Universities.

Kinilala ang hindi mapapantayang kontribusyon ng UP sa academic excellence, impactful research, at commitment sa open-access knowledge, kaya nakapasok ito sa Top 1,000 mula sa 31,000 institutions sa higit kumulang na 200 bansa.

Sa Pilipinas, nanguna ang UP Diliman sa Impact and Excellence metrics. Samantala, nakuha naman ng UP System ang third spot sa Openness, kasama ang UP Manila, UP Visayas, UP Mindanao, UP Cebu, at UP Baguio.

Ang UP Diliman ay pang-856 sa buong mundo, ang natatanging local university sa top 1,000.

Ang mga unibersidad sa Pilipinas ay niraranggo ng Webometrics Ranking ng Cybermetrics Lab, isang non-profit research group ng Spanish National Research Council (CSIC) gamit ang maaasahang open data sources upang masukat ang mga indicator sa web presence.

Kabilang sa basehan ang visibility (50 percent) kung saan ang Web contents Impact ay sinusukat sa dami ng external networks (subnets) na nakakonekta sa webpage ng intitusyon. Pangalawa ang excellence o scholar (40 percent) at pangatlo ang transparency (10 percent).