Pinagbabayad ng nasa $354.9 milyon o katumbas ng halos P20B ng korte sa New York si dating United States President Donald Trump.

Ito ay kasunod ng umano’y pagsisinungaling nito tungkol sa kanyang totoong net worth.

Ayon kay New York Attorney General Letita James, sinabi ni Trump na siya at kanyang negosyo ay may net worth na $3.6 bilyon kada taon para makahikayat ng maraming mangungutang.

Mariin naman itong itinanggi ni Trump.

Giit ni Trump, ito ay pawang kasinungalingan at pinupulitika lamang siya ni James na isang democrat.

Samantala, pinagbawalan din si Trump ni Justice Arthur Engoron na magsilbi sa kahit anong korporasyon sa New York na epektibo sa loob ng tatlong taon.

Nakatakdang umapela ang panig ni Trump sa kaso.

(Natalia Antonio)