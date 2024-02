Sunog sa Pasay, 3 nadale

Tatlo-katao ang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Pasay City nitong Biyernes ng gabi.

Sinabi ni Bureau of Fire and Protection (BFP) Fire Marshal, Supt. Mariano Taguiam na nagsimula ang sunog sa loob ng dalawang palapag na bahay sa kahabaan ng P. Dandan St., Brgy. 54, Pasay City at agad na kumalat sa mga kalapit na bahay.

Agad namang rumesponde sa lugar ang nasa 54 trak ng bumbero kung saan nakontrol ang apoy alas-7:34 ng gabi at idineklarang fire out ng alas-10:46 din ng gabi.

Ayon sa BFP, nasa 30 na pamilya ang naapektuhan sa sunog at umabot sa P480,000 ang pinsala sa ari-arian.

(CS)