Reinier Lacsamana ang Supremo

Isang abstract artist si Reinier Lacsamana ng Quezon City na kilala sa mundo ng sining bilang Supremo.

Pinag-uugnay ng kanyang mga obra ang sining at ang kanyang adbokasiya sa Mental Health.

Ang kanyang pagpipinta bilang isang therapeutic outlet, isang paraan upang ma-navigate at malampasan niya ang mga hamon ng buhay at ang mga emosyon na kanyang nararamdaman.

İsa rin sa kanyang inspiration sa pagpipinta ay ang kanyang ama na mahilig din gumuhit.

Sa pamamagitan ng kanyang pambihirang talento at kakaibang istilo, Nakilala si Reinier, sa pagpapakita ng emosyonal na mga gawa na tinugunan ng parehong lokal at internasyonal.

Ang mga obra ni Supremo ay kasama sa klasipikasyon ng abstract in motion, isang matingkad na paglalarawan ng mga emosyon sa canvas. Ang kanyang maingat na pagpili ng mga kulay ay lumilikha ng isang visual symphony na nag-aanyaya sa mga manonood sa kaibuturan ng kanyang emosyonal na tanawin.

Ang bawat pahid ng pintura sa kanyang canvass ay nagsasabi ng isang kuwento, na ginagawa ang kanyang trabaho para sa isang mapang-akit na salaysay ng katatagan at pagsisiyasat ng sarili.

Noong Hulyo 2023, ang talento ni Supremo ay umabot sa New York at nailagay sa Iconic New York Times square billboard kasama ng iba pang artist sa ibat ibang bansa. Ipinakita ng pandaigdigang platform na ito ang kanyang trabaho sa magkakaibang madla, na minarkahan ang isang makabuluhang milestone sa kanyang artistikong karera, na tunay naman maipagmamalaki ng ating bansa.

Nag-exhibit din si Supremo sa mga museo at internasyonal na platform, Isa rito ay ang kanyang tatlong obra na “tropang turumpo” na nagbibigay ng Biswal na paglalarawan sa isa sa traditional na laro dito sa Pilipinas. Ito ay naka-exhibit ngayon simula noong Enero 20 at magtatapos hanggang Abril 20, 2024 sa Mubabao Storyteller Museum sa Warsaw, Poland.

Higit pa sa kanyang canvas, aktibong nag-aambag si Supremo sa intersection ng sining at ng kanyang adbokasya sa Mental Health. Bilang miyembro ng lupon ng isang prestihiyosong gallery sa Pilipinas, itinataguyod niya ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng sining.

Ang kanyang paglahok ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng sining sa pagpapaunlad ng mental na kagalingan, paglikha ng isang plataporma para sa diyalogo at pag-unawa.

Hinihikayat niya ang buong mundo, lalo na ang mga taong nakararamdam ng hirap sa buhay lalo na sa pagkontrol ng kanilang emosyon na subukan magpinta at maramdaman kung paanong mababago ng sining ang kanilang buhay.

Naway, ang mga nilikhang obra ni supremo ay maging inspirasyon na kaya ng bawat isa na mapagtagumpayan ang buhay at makamit ang mga kanilang minitmithing pangarap at tagumpay. Kagaya ni supremo, natagpuan niya ang kanyang sarili, nagkaroon ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan at pinatuyang ang sining ay kayang bumago ng buhay.