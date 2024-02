Regine hindi nag-inarte, walang alalay sa US concert tour

Bibilib ka talaga sa Asia’s Songbird na si Regine Velasquez-Alcasid, ha!

Alam n’yo bang bukod sa kanyang banda, back-up singers ay hindi rin nakalipad papunta sa California ang iba pang entourage ni Regine na kasama sana sa ‘Regine Rocks 2024 US Tour’.

Tanging ang brother-in-law niyang si Raul Mitra at isang niece ang kasama ngayon ni Regine sa Amerika.

Bumuo na nga lang ng banda para matuloy ang tatlong shows niya.

‘Yung Saban Theatre show lang sa Beverly Hills ang sumabit at nakansela dahil wala ngang available na banda.

Pero bilib nga ang mga kasama ni Regine sa kanyang concert tour sa Tate dahil hindi siya nag-inarte. Umandar ang pagiging professional ni Regine at ayaw niyang i-cancel ang three shows pa kesehodang wala siyang alalay, ha!

‘Yung Pechanga Resort & Casino show niya noong February 9 ay talaga namang successful.

Ang bongga rin ng February 16 show ni Regine sa Graton Casino na sold out, ha!

And as you read this, almost sold out na ang February 18 show ni Regine sa Graton Casino pa rin.

Bale Monday lunch time sa atin sa Pilipinas ang second night ni Regine sa Graton Casino dahil 16 hours behind sila sa atin.

Actually, bilib naman talaga kami sa ugali ni Regine dahil kahit sikat ay never siyang nag-inarte at marunong mag-adjust sa situation, ha!

Anyway, imi-meet naman ni Regine sa New York City ang mister niyang si Ogie Alcasid at anak nilang si Nate ng February 19.

February 17 umalis pa-NYC sina Ogie, Nate at sabi nga ng singer-songwriter sa text niya sa amin ay excited silang makita si Regine sa NYC.

‘Yun na!