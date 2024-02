Nagpataw ang Office of the President ng 90-day preventive suspension sa commissioner ng National Commission on Sen-ior Citizens habang sinisiyasat ang kinakaharap nitong administrative offenses.

Sa apat na pahirang Notice of Charge, na may petsang Feb. 2 at nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang sus-pension ni Commissioner Reymar Mansilungan ay magka¬kabisa agad pagkatanggap ng notice.

Binigyan din siya ng sampung araw para magsumite ng sagot under oath, kasama ang affidavit ng mga testigo at documen-tary evidence.

Ang suspensyon ni Mansilungan ay base sa reklamong inihain nina Senior Citizen Party-list Rep. Rodolfo Ordanes at Mi-guelito M. Garcia.

Inireklamo ito ng serious dishonesty, gross neglect of duty, grave misconduct, gross insubordination, at conduct prejudi-cial to the best interest of the service.

Nagsagawa na ng preliminary investigation ang Office of the President at nakitaan ng prima facie evidence laban kay Mansilungan.

Siya ay inakusahan din ng misrepresentation ng kanyang educational attainment sa aplikasyon nito bilang NCSC commis-sioner.

Tumanggap daw ito ng bayad mula sa pondo ng gobyerno para sa umano’y rental ng opisina sa Lucena City. Ikinarga rin daw nito sa training funds ng NSCS ang personal niyang gastos sa pagkain at alak.

Isa rin sa reklamo sa kanya ay hindi raw nito pinaupo ang isang Irene Dumlao bilang NSCS executive director sa kabila ng nominasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang termino.

Ginamit daw ni Mansilungan ang pondo NCSC sa pribadong aktibidad nito at nagbigay ng mid-year bonuses sa mga contract of service (COS) personnel, na isang paglabag sa polisiya ng Department of Budget and Management at Commission on Audit.

Wala pang pahayag si Mansilungan habang sinusulat ang balitang ito.