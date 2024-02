Kinalampag ng isang senador ang mga local government unit na pagbutihin ang kani-kanilang disaster preparedness program matapos ang matinding pagbaha at landslide sa Davao de Oro at Davao Oriental sa Southern Mindanao at Agusan del Sur sa Caraga.

“Sa gitna ng matinding sakuna na naranasan ng ating mga kababayan sa Mindanao, mahalaga ang ating pagkilos tungo sa mas pangmatagalang paghahanda. Panahon na para taasan ang antas ng kahandaan ng mga LGU upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga kababayan,” giit ni Senador Sherwin Gatchalian.

Tinungo ng senador sa mga apektadong munisipalidad sa Davao de Oro, Davao Oriental, at Agusan del Sur at namahagi ng kabuuang 12,800 sako ng bigas na nagkakahalaga ng P16 milyon sa mga biktima ng baha at landslide.

Ang Senate Bill No. 939 ni Gatchalian, o An Act Expanding The Application Of The Local Disaster Risk Reduction And Management Fund, ay naglalayong amyendahan ang Republic Act 10121 o The Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Umaasa ang senador na ang pagsasabatas ng panukala ay magbibigay sa mga LGU ng higit na pagkakataon sa pagpapatupad ng mga proyektong magpapalakas sa kanilang kahandaan at pagtugon sa mga sakuna at kapasidad sa rehabilitasyon.