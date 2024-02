Mag-asawang most wanted sa Bicol, timbog

Timbog ang mag-asawang kinilala bilang most wanted person sa rehiyon ng Bicol.

Naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group ang mag-asawa sa magkahiwalay na operasyon.

Tinukoy ni Lieutenant Colonel Joseph Marribay, CIDG Albay provincial field unit chief, ang mga biktima na sina Joefry Mari at Vilma.

Naaresto si Joefry sa Paracale, Camarines Norte habang natagpuan naman ang kanyang misis sa Imus, Cavite.

Ang mag-asawa ay miyembro diumano ng Concepcion Criminal Group at sangkot sa pagdukot at pagpatay sa magkapatid na Gilbert Quinzon at Glen Quinzon sa Daraga, Albay.

Natagpuan ang mga labi ng biktima kasabay ng apat pang katao na ibinaon sa lupa sa Libon, Albay noong 2022.

Ang itinuturong pinuno ng Concepcion Criminal Group ay si Gilbert Concepcion na napatay sa engkwentro nito lamang Enero habang siya ay sinisilbihan ng warrant of arrest sa Barangay San Martin de Porres, ParaƱaque City.

(Natalia Antonio)