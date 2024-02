Liza Soberano palaban daw sa Oscars

Ang bongga ni Liza Soberano dahil hanggang ngayon ay pinupuri siya ng Hollywood press and critics, ha!

Dahil nga ito sa kanyang bonggang pagganap bilang Taffy sa kanyang Hollywood debut movie na ‘Lisa Frankenstein’.

Maski nga ang kilalang Hollywood news site na The Hollywood Reporter ay pinuri siya at tungkol sa maganda niyang performance ang buong article.

Pinaliwanag nga nila sa kanilang article kung paano na-‘stole’ ni Liza ang pelikulang ‘Lisa Frankenstein’ sa mga bida nito na sina Kathryn Newton at Cole Sprouse.

Dagdag pa nila, “If Lisa Frankenstein is any indication, we’re going to be seeing a lot more of Liza Soberano in years to come.”

May ilan ding taga-Hollywood ang nagsasabing malakas ang chance ni Liza para sa Best Supporting Actress category sa mga award shows next year.

Post ng isang movie reviewer sa X na dating Twitter, “Don’t think it’s too early to say Liza Soberano (‘LISA FRANKENSTEIN’) should be an Oscar frontrunner for Best Supporting Actress in 2025.”

Maganda nga ang sinimulan ni Liza sa Hollywood at sana nga magpatuloy pa siya sa pagkinang sa buong mundo.

Bonggels!

(Byx Almacen)