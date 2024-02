Kathryn patama kay Daniel kantang ‘We Are Never Ever Getting Back Together’?

Trending ngayon sa X at TikTok ang mga video na kuha mismo ni Kathryn Bernardo at mga kaibigan nito habang nanonood ng ‘The Eras World Tour’ concert ni Taylor Swift sa Melbourne Cricket Ground in Melbourne, Australia.

Lumipad si Kath sa Australia para lang manood ng unang gabi ng 3-night concert ng Global Superstar nitong Biyernes, February 16.

Super na-enjoy ng Asia’s Phenomenal Superstar ang panonood ng concert ng idolong singer. Hindi nga niya inalintana ang mahahaba-habang lakaran para lang marating ang upuan nila sa stadium. 12k steps ang nilakad nila, huh!

Matiyaga ring pumila si Kath kasama ang BFF niyang si Arisse de Santos at dalawa pang Australian-based friends na sina Daniel Velasco at Melissa Balmaceda sa official merchandise store ng ‘The Eras’ concert para bumili ng iba’t ibang souvenir items. Proud na proud pa ngang sinuot ng aktres ang The Eras T-shirt at bead bracelets.

Super sing si Kath at mga friends nito sa mga hit songs ni Taylor pero nabigyan ng ibang kahulugan ‘yung pagsabay ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla at pagbirit ng bonggang-bongga sa mga kantang ‘Shake It Off’ at ‘‘We Are Never Ever Getting Back Together’. Tungkol kasi sa empowering and uplifting ang unang kanta, pagtanggal ng mga nega sa buhay at bashing, at tungkol naman sa nasirang romantic relationship ang huling kanta.

Komento ng netizens, damang-dama raw ni Kath ang kanta at sigurado silang patama ito sa dating boyfriend.

Tinuldukan na raw talaga ni Kath ang pakikipagrelasyon kay DJ at hinding-hindi na sila magkakabalikan.

Kaloka mga fan ha, pati pagsabay ni Kath sa pagkanta kay Taylor ay binigyan talaga ng meaning.

Pati yung pinagawang bead na bracelet ng aktres ay may meaning rin daw, ha! Makikita kasi sa bracelet ‘yung word na ‘Karma’, ‘KB’ (initial ni Kath) and ‘TS’ (initial ni Taylor).

Kung matatandaan, nag-post ang ate ni Kathryn na si Kaye Bernardo ng lyrics ng kanta ni Taylor Swift na ‘Karma’ sa Facebook account nito noong December 1 last year, isang araw matapos magbigay ng official statement ang KathNiel tungkol sa kanilang paghihiwalay.

Anyway, ang importante naman ay sobrang nag-e-enjoy si Kath sa kanyang short trip sa Australia with her friends. For sure susulitin ng aktres ang bakasyon bago sumabak sa shooting ng sinasabing pinaka-daring na role niya ever, ang period movie about comfort women noong panahon ng Hapon, ang pelikulang ‘Elena 1944’.

I’m sure, hindi rin papatulan ni Kathryn ang pang-iintriga ng iba na patama kay Daniel ang pagsabay niya sa mga kanta ni Taylor, ha!

‘Yun na!

(Ogie Rodriguez)