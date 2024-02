May makabagong termino tayo sa mga sumeryoso sa trabaho. Iyong marubdob sa kanilang gawain.

Iyong nagpokus nang husto kung kaya nakalimutan na ang sarili. Ang tawag sa kanila, nangarir. Kinarir kasi hila ang gawain.

Hiniram natin sa Ingles ang salitang ‘career’ pero binaybay natin sa Tagalog ang mga salitang-ugat na kinarir at nangarir. Ginamit na rin natin ito bilang pandiwa na ginagamitan ng panlaping Filipino. Sa madaling salita, inangkin na natin.

Biruan namin ng kapwa ko propesor, kinakarir na ang isang gawaing kaakibat ng pagtuturo tulad ng pagtatamo ng masterado at doktorado. Kinarir dahil halos kalimutan na ang ibang aspekto ng buhay makamit lamang ang mga titulo na kailangan namin para maging propesor.

Pero hindi lamang trabaho ang kinakarir. Noong kasagsagan ng pandemya, maraming kinarir ang pagiging plantita. Kinarir ko ang pamimisikleta upang lumakas ang katawan. Hindi lamang basta libangan ang ginawa kong pagkarir. Ginastusan ko ang mga bisikleta ko. Nakarating ako sa malayo. Ilang talk show sa internet ang naging panauhin ako para talakayin ang pamimisikleta dahil nga kinarir ko noon.

Gusto ko pa rin naman ang pamimisikleta. Nagagawa ko pa rin kahit papaano hindi nga lang sindalas at sinsipag ko noong nasa kalagitnaan tayo ng pandemya. Ngayon kasi, balik na ako sa trabaho sa Maynila. Hindi kagaya noon, online at nasa probinsya ang pagtuturo.

Marami tayong kakilalang nangangarir sa mga gawain. Maaaring kumikita sila kaya nila kinakarir o kaya ay tumataas ang pwesto sa trabaho, o kung hindi man, nakakasumpong sila ng kapayapaan at kaginahawahan habang nangangarir.

Kung tutuusin, dati na nating ginagamit ang pangangarir. Tinatawag lang natin noong ‘karera’. At kung sino ang marubdob sa kaniyang karera, tinatawag nating ‘karerista’.

Galing sa Italyanong ‘carrera’ ang salitang pinagmulan ng ‘karerista’. Kung inaakala mong tungkol sa kung sino ang unang makakarating ang karera, hindi ka naman nalalayo sa pinagmulan ng salita, ang matandang Latin na ‘carrus’.

Sasakyang may gulong ang orihinal na kahaulugan ng ‘carrus’. Gamit pa rin natin ito sa ilang pagkakataon: ang salitang karo at ang salita sa Ingles na ‘carriage’ at ang ‘car’. Ang pagdaan sa isang landas ang tinatawag na ‘carrera’.

Ang pagtahak na ito gamit ang sasakyan kaya nagkaroon tayo ng popular na kahulugan ng karera o ang pabilisang makarating sa finish line. Kaya naman may literal na karerista o iyong mahilig tumaya sa karera ng kabayo.

Paglalakbay ang nasa ubod ng kahulugan ng karera. Hindi man ito ang literal na paunahang pagpunta sa isang lugar, paglalakbay din naman ang kahulugan natin sa naging seryoso sa kanilang karera o career sa Ingles.

May minimithi, may ambisyon, may nais marating o makamit ang taong sumeryoso sa kanilang karera. Maaari ring may nais talikuran o may nais patunayan. Alin man diyan ang motibasyon para seryosohin ang karera ay hindi masama.

Hangga’t walang inaagrabiyado o nilalamangang ibang tao, hangga’t hindi napapabayaan ang sarili, hangga’t malinaw pa ang iyong mabuting dahilan sa gawain, palagay ko naman, ayos lang itong karera.