Kahit dyowa na Maris lumabas pagka-faney kay Rico

Pinatunayan ni Maris Racal na hindi lang puro career ang inaatupag niya, na puro ganap sa kanila ni Anthony Jennings ang bet niyang ipagyabang.

May mga nakapansin kasi na mas lamang na ang mga video o photo ni Maris na kasama si Anthony, kesa sa kanila ni Rico Blanco.

Pero oo naman, supportive dyowa rin talaga siya kay Rico. Lalo na ngayong Saturday na may reunion concert nga ang Rivermaya, ha!

Tanghali pa lang ay handang-handa na si Maris para sa concert ng banda, at siyempre, bitbit niya ang tatlong camera, para raw lahat ng ganap sa dyowa niya ay makuhanan niya.

“Ready for Rivermaya Reunion!” sabi niya sa post ng mga camera at ticket ng concert.

At tuwang-tuwa naman ang mga faney, dahil minsan pa, pinatunayan nga ni Maris na supportive girlfriend siya kay Rico.

“Dyowa duty, and at the same time, fan duty.”

“Enjoy the concert. First time mo sila mapanood in a concert. Magsaya ka.”

“Wow supportive girlfriend. Epic ang concert na ito.”

“Wow ang sweet ni Maris, kahit super busy siya, basta para kay Rico, go na go siya.”

“Iba rin talagang girlfriend si Maris, super proud sa dyowa niya.”

“Very lucky ni Rico, ha! Super support si Maris sa kanya.”

Bongga!

(Dondon Sermino)