Ingatan ang inyong puso’t kalusugan

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kumusta ang inyong mga puso nitong Valentine’s Day?

Sigurado po tayong marami sa ating mga kababayan ang nakangiti sa espesyal na araw noong Miyerkoles.

Ayon kasi sa survey ng Social Weather Station (SWS) na isinagawa noong Disyembre 8-11, 2023 at nilahukan ng 1,200 respondents edad 18 pataas, 58 percent o anim sa bawat sampung Pinoy ang masaya ang kanilang buhay pag-ibig. Nasa 23 percent naman ang nagsabing maaari pa silang sumaya sa kanilang love life at 19 percent naman ang wala raw special someone sa kanilang buhay.

Nakakagulat na rin ang preference ng mga tao ngayon. Ang pangunahin kasing gusto nilang matanggap na regalo kapag Valentine’s Day ay pera (16 percent) at sumusunod lang ang love at companionship (11 percent) at pangatlo ang bulaklak (10 percent).

Meron man o wala kayong love life, ang pinakamahalaga ay mahalin ang inyong puso. Ingatan ninyo ito upang humaba ang inyong buhay. Ilan sa mga puwede ninyong gawin para magkaroon ng healthy heart ay sapat na tulog, pag-iwas sa paninigarilyo, pagkain ng masustansiya at aktibong lifestyle.

Ang inyong lingkod at Ako Bicol Party-list, walang pinipiling araw sa pagmamahal sa ating mga kababayan. Kahit hindi Araw ng mga Puso, patuloy ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan.

Katunayan, sa buong 2023 ay higit sa 70,000 Bicolano ang nabigyan natin ng pansamantalang trabaho sa tulong ng maaasahan nating partner na Department of Labor and Employment (DOLE).

Sa mga nabigyan ng trabaho sa ilalim ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/ Displaced Workers (TUPAD), umaabot sa 43,775 ang natulungan natin sa lalawigan ng Albay, 3,953 naman sa Camarines Norte, 7,030 sa Camarines Sur, 4,510 sa isla ng Catanduanes, 4,914 sa Masbate at 5,202 sa Sorsogon.

Naging abala rin ang Ako Bicol sa pagtulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng atensyong medikal sa tulong ng partner nating Department of Health (DOH).

Sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent Patients (MAIP), umaabot sa 32,105 pasyente ang natulungan natin sa kanilang hospital bills, 107 pasyente ang nabigyan ng stainless orthopedic implants at 2,607 ang ginastusan natin sa OPD laboratories.

Good job sa AKB Team na walang kapagurang tumutulong para sa ikabubuti at kapakanan ng mga kapuspalad na Bicolano!

Nitong nagdaang linggo ay sinamahan ko si Speaker Martin Romualdez sa Headquarters ng 4th Infantry Diamond Division ng Philippine Army sa Camp Evangelista, Brgy. Patag, Cagayan De Oro City upang bisitahin ang ating magigiting na sundalo. Bahagi ito ng fellowship ng Mababang Kapulungan ng Kongreso at Armed Forces of the Philippines (AFP).

Doon ay muling pinagtibay ni Speaker Romualdez ang pangako ng suporta ng House of Representatives sa ating mga sundalo para sa mas modernong sandatahang lakas.

Ang pagpapanatili ng kapayapaan, partikular sa Mindanao, sa kabila ng mga hamong kanilang kinakaharap, ay patunay sa kanilang katapangan at sakripisyo.

Ang kanilang dedikasyon para ipagtanggol ang ating demokrasya at soberanya ay nagsisilbing inspirasyon at nararapat lamang na tumbasan ng buong suporta.

Marami pa tayong ibabalitang programa at proyekto sa susunod nating pitak. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!