Epal kasi: Darren kinaiiritaan dahil sa DonBelle

Marami ang naiinis kay Darren sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’, huh!

Mas nagiging agresibo kasi ang character niyang si Stephen sa panliligaw kay Ling na ginagampanan ni Belle Mariano.

Pero wala namang interes sa kanya si Ling at kaibigan lang ang talaga ang tingin sa kanya ng dalaga.

Isa pang hadlang kay Stephen para makuha niya ang matamis na oo ng dalaga ay ang character ni Donny Pangilinan na si Bingo.

Mas close at mas interested kasi si Ling kay Bingo na siyang ikinaseselos ni Stephen kaya naman gumagawa siya ng paraan para masira si Bingo kay Ling.

Para kasi kay Stephen sila ang mas bagay ni Ling dahil mas matagal na silang magkakilala, parehas silang may dugong Chinese, at parehas ang estado ng buhay at para sa kanya ang katulad ni Bingo ay ginagamit lang ang mga mayayamang katulad nila para umangat sa buhay.

Gigil na gigil nga ang mga viewers sa pagiging epal ni Stephen sa ligawan stage ng BingLing.

In all fairness, ang laki na nga ng in-improve ng acting ni Darren kaya effective na siyang kontrabida para pangggigilan ang character niya sa teleserye.

Mas lalo pang manggigil ang viewers kay Stephen dahil makakasama rin siya nina Bingo at Ling sa pagpunta sa Atok, Benguet.

Exiciting!