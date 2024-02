Kinastigo ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang Employer’s Confederation of the Philippines (ECOP) dahil sa kanilang paha¬yag na magiging “catastrophe” ang P100 umento sa sahod sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor.

“Let us be optimistic. Huwag tayong masyadong mananakot dahil lang sa gusto nating tulungan ‘yong pinakamababang suweldo ng ating mga manggagawa. So huwag po ganon ang approach natin, masyado tayong na-influence ng western school of economics,” giit ni Pimentel sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Nauna rito ay sinabi ni ECOP president Sergio Ortiz-Luis Jr. na hindi susuportahan ng mga ekonomista at mga negos¬yante ang Senate Bill No. 2354, dahil catastrophe ang kalalabasan ng P100 dagdag sa minimum wage.

“Even economists have qualms over it. They say P30 or P60 increases are doable. But P100, that’s a catastrophe. You know what companies will do,” wika ni Ortiz-Luis sa televised briefing ng Bagong Pilipinas Ngayon noong Pebrero 15.

Ayon kay Pimentel, masyadong nagpapaniwala ang mga negos¬yante sa mga librong galing sa Estados Unidos o Europa na ang dagdag sahod ay makakapagdulot ng inflation at makakasama sa negosyo at ekonomiya sa pangkalahatan.

“Ang bine-blame nila, ‘yong mahihirap daw, ‘yong wage earner ‘pag dinagdagan mo ‘yong kita contributory to inflation. Huwag tayong maniwala diyan. Kailangan ang approach natin out of the box thinking tayo dito sa Pilipinas. Otherwise, walang mangyayari sa atin sunod lang tayo nang sunod sa American story or western economy,” giit ni Pimentel.

Aniya, puwede namang mag-adjust ang mayayamang employer tulad ng hindi muna pagbili ng eroplano, helicopter o kaya ay mga property sa abroad.

“I am sure na ‘yong mga nagnenegosyo kaya na nilang mag-adjust dyan, tatamaan lang yung mga ano nila. Huwag na muna silang bumili ng private jet, ‘wag na sila muna bumili ng helicopter, ‘yong kanilang vacation house nila sa Amerika huwag na muna nilang bilhin. Tulungan muna nila ‘yong mga kababayan nila rito sa Pilipinas. Ganon lang ang epekto nun, hindi naman namumulubi ang mga iyan na by next year makikita mong nasa daan iyan na nanlilimos, hindi naman totoo iyon,” diin ng senador.

“So, it’s not a catastrophe. ‘Yong mga word na catastrophe alarmist po iyon, hindi totoo iyon,” dugtong pa niya.