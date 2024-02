Devon ‘di nag-wish ng karma kina Kiko, Heaven

Lokang-loka si Devon Seron sa mga tanong ng press sa kanya tungkol sa ex-boyfriend niyang si Kiko Estrada, pati na kay Heaven Peralejo.

Di ba nga, si Heaven ang sabi-sabing naging rason kung bakit nasira ang relasyon nina Kiko at Devon?

Pero ang nakakaloka nga, hindi rin nagtagal ang sabi-sabing relasyon din noon nina Kiko at Heaven.

Sa ngayon, si Heaven ay nasa piling ni Marco Gallo, habang si Kiko ay busy sa paggawa ng mga sexy film sa Vivamax.

Pero, napatawad na ba niya ang dalawa?

“Bakit naman ganun? Bakit may mga ganung tanong?” sabi ni Devon, na isa sa mga bida sa pelikulang ‘After All’ na dinirek ni Adolfo Alix, Jr.

Sa tingin ba niya ay nakarma rin ang dalawa, dahil hindi nagtagal ang sabi-sabing relasyon ng mga ito?

“I don’t wish ill sa ibang tao. Or even mag-isip man lang ng ganun. Sobrang natatakot din ako sa karma.

“Sabi ko nga, relationships come and go. And of course, ang totoong pag-ibig naman, kung ibibigay sa atin, mapupunta sa atin,” sabi pa ni Devon.

So, napatawad na ba niya si Kiko, o kahit si Heaven?

“Ano ba `yan? Ang init naman ng weather,” reaksyon niya.

“Ayokong mag-comment sa mga ganiyan,” dugtong na sabi ni Devon.

Pero, hindi ka na bitter?

“Why would I? Kasi, hindi naman ganun ang buhay. Let’s not focus on the negative side. Ako kasi, I always look on the bright side!” sagot niya.

At giit nga niya, matagal na `yon, tapos na `yon, at dapat mag-move forward na.

“Matagal na akong naka-move on. For me, part of struggle `yon sa buhay. At lagi naman akong nagdarasal. At naniniwala ako na ‘yung mga tamang tao ay darating sa buhay mo sa tamang panahon,” sabi niya.

So, may mga nanliligaw na sa kanya ngayon, o baka may dyowa na siya ngayon?

“No! Masakit sila sa ulo. Hahahaha!” natatawang sey niya.

Inamin niya na after Kiko, sinubukan naman niyang makipag-date, pero hindi raw nag-work.

Sa age (31) ni Devon ngayon, mas gusto na raw talaga niya ang seryosohan.

“At medyo mahirap makahanap ng ganung tao. Hindi lang siguro naga-align ang values, goals sa buhay, at ayoko rin naman magsayang ng oras sa ibang tao, ‘di ba?

“Kapag alam mo naman na hindi talaga puwede, stop mo na lang!” sabi ni Devon.

So, hindi natuloy ang mga sabi-sabing manliligaw na mga Korean star noon?

“We’re friends, hanggang ngayon, nakakausap ko sila,” sagot ni Devon.

Masaya nga raw siya ngayon, kahit walang dyowa.

“Magaan ang buhay ko ngayon. And I want to protect it and keep my peace. So it’s really hard to let other people come in to your life, especially kung hindi naman sila serious.

“I’d rather be single, than be in a relationship na you know… destroy or what, not destroy, pero mawala ang peace of mind mo lagi. Happy ako ngayon, at hindi naman kailangan ang relationship para maging happy ka!” saad pa rin ni Devon.

Bongga!

(Dondon Sermino)