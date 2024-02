Patuloy na nakakaranas ang Pilipinas ng mapanganib na maritime maneuvers sa mga barko ng China sa West Philippine Sea (WPS) dahil hindi sila tumitigil sa pagpapadala ng kanilang coast guard at militia vessel sa mga pinagtatalunang mga teritoryo.

Sa news forum sa Quezon City nitong Sabado, sinabi ni Philippine Coast Guard (PCG) spokesman for WPS Commodore Jay Tarriela na naistapan nila ang apat na barko ng Chinese Coast Guard (CCG) at People’s Liberation Army (PLA) Navy vessel.

Tinukoy ni Tarriela ang mga barkong may numerong CCG 3063 at 3064 ay pinadala umano sa Scarborough Shoal upang masiguro nila na ang southeast entrance ng Bajo de Masinloc ay guwardiyado nila sa pamamagitan ng pag¬lalagay ng floating barriers sa tuwing may paparating na barko ng Pilipinas.

Na-monitor din nila ang CCG 3302 at 3105, na nagsagawa ng “dangerous maneuver” upang mapigilan ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) at PCG na makalapit sa Bajo de Masinloc.

“These are the four Chinese maritime militia that we also documented who actively participated in blocking and also carrying out dangerous maneuver to prevent the BFAR vessel in getting close sa Bajo de Masinloc,” paglalahad ni Tarriela.

“We experienced of course dangerous maneuver… and then shadowing not just from the PLA Navy but even from the Chinese Coast Guard and also the Chinese maritime militia. There is also participation from the Chinese maritime militia,” dugtong pa niya.

Dahil sa presensiya ng mga barko ng China sa WPS, ipinag-utos umano ni Pangulong Marcos sa PCG at BFAR na panatilihin ang kanilang pre-sensiya sa Bajo de Masinloc.