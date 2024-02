Beauty bumilib sa husay ni Kelvin sa lampungan

Mistulang mga teenager na magdyowa sina Beauty Gonzalez, Kelvin Miranda nang makita ko sa labas ng venue ng

ng movie nila.

Eh kasi nga, nakita ko sila na magka-holding hands habang naglalakad papasok sa venue. Iisipin mo ngang magdyowa talaga sila, na super weet sa isa’t isa.

Sabi ni Beauty, na parang kilig na kilig, super kampante na talaga siya kay Kelvin, dahil madalas na silang magkapareha.

Remember, bukod sa movie na ‘After All’, nauna na silang gumawa ng serye sa GMA-7, ang ‘Loving Miss Bridgette’, at magkasama rin sila sa ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ na bida si Senator Bong Revilla, bagamat magkapatid ang role nila sa sitcom na ito.

“Sobrang kumportable ako sa kanya. Kasi he’s a gentleman, at siyempre ang guwapo-guwapo niya, kaya madali lang sa akin `yon. I mean, let’s be realistic, ‘di ba?

“At saka, pinaplano namin kung ano ang dapat gawin. Naramdaman ko ang respeto sa kanya,” chika ni Beauty.

Pero, bakit parang may kahalong kilig ang chika niya?

“I really enjoyed the whole experience sa shooting ng ‘After All’. At sincerely kinikilig ako habang ginagawa namin ang film. At dapat makita `yon ng audience. Sana mag-register rin talaga sa movie,” sagot ni Beauty.

Pero, inamin nga ni Kelvin na noong una niyang matikman ang mga labi ni Beauty sa harap ng kamera, sa serye ngang ‘Loving Miss Bridgette’ ay talagang kabadong-kabado siya.

“Nanginginig talaga ako. Awkward talaga, kasi hindi ko alam kung paano gawin. Sobrang lamig ng katawan ko. Pero, tinuruan talaga nila ako, para raw sa susunod, alam ko na ang gagawin. Hahahaha!” kuwento niya.

Naakit ba siya kay Beauty?

“Hindi naman maikakaila na bagay sa kanya ang pangalan niya, Beauty. Maganda kasi talaga siya. At saka, magaling siya,” saad ni Kelvin.

Magaling sa acting at sa kissing scene?

“Oo, pareho! Hahahaha!” tugon ni Kelvin.

Anyway, sa ‘After All’ nga, bukod sa kissing scene, marami rin silang love scene, ha! Ayon kay Direk Adolfo Alix, Jr., tatlong beses nilang ginawa ang lampungan.

“Malaking bagay talaga `yung naging kumportable na kami sa isa’t isa, nakapag-usap, nakapag-bonding, nawala `yung inhibitions.

“Sa series kasi na ginawa namin noon, since first time nga `yon, nararamdaman ko talaga `yung pressure, parang nilalabanan ko ‘yung ano… overthinking. Parang ang taas kasi ng expectations noon, kaya lalo akong na-pressure.

“At saka, natatakot talaga ako noon kay Beauty. Nahihiya ako, kasi hindi ko alam kung tama ba ang mga ginagawa ko. Pero very collaborative naman siya, na sa set sinasabi niya agad kung may gusto siyang gawin,” pahayag ni Kelvin.

Tanong ko kay Beauty, “Kumusta naman si Kelvin sa love scene nila?”

“Swabe na lang. Si Kelvin na ang nag-guide. He’s a big boy now! Hahahaha!” sagot ni Beauty.

Well, paulit-ulit ngang sinasabi ni Beauty na nasa presscon siya bilang artista, at hindi bilang si Beauty mismo, na misis ni Norman Crisologo.