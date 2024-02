Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang Republic Act No. 11979, na layong i-convert ang Polytechnic University of the Philippines (PUP) sa Parañaque City bilang regular campus.

“The campus of the PUP located in the City of Parañaque, National Capital Region (NCR) is hereby converted into a regular campus of the PUP to be known as the PUP-Parañaque City Campus,” ayon sa Section 2 ng RA 11979.

Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang batas noong February 15, 2024. Magkakaroon ito ng bisa 15 araw matapos ang publica-tion sa Official Gazette, o pahayagan na may general circulation.

Sa ilalim ng batas, ang PUP-Parañaque City Campus ay mag-aalok ng short-term, technical-vocatio¬nal, undergraduate, at graduate courses sa kanilang “areas of competency and specialization.”

Inaatasan din sila na magsagawa ng research at extension services, at production activities bilang pagsuporta sa socioeconomic develop-ment at makapagbigay ng progresibong pamumuno sa mga larangang ito.