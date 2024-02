Binawian ng buhay ang numero unong critic ni President Vladimir Putin sa kanyang bilangguan.

Ang nakakulong na lider ng oposisyon na si Alexei Navalny, 47, ay sinasabing pangunahing kritiko ng Russian president.

Sa ulat ng Russian prison service, nawalan umano ng malay si Navalny habang nakakulong sa isang bilangguan sa Arctic Circle, na malayo sa Moscow.

Sa pahayag na inilabas ng Federal Penitentiary Service of the Yamalo-Nenets Autonomous District, sinabing sumama umano ang pakiramdam ni Navalny at mag-collapse matapos maglakad sa IK-3 penal colony sa Kharp, na tinatayang 1,900 km ang layo mula sa northeast ng Moscow.

“The medical staff of the institution arrived immediately, and an ambulance team was called,” saad sa pahayag. “All necessary resuscitation measures were carried out, which did not yield positive results. Doctors of the ambulance stated the death of the convict,” dagdag nito.

Naging boses ng oposisyon sa Russia si Navalny na walang takot na inakusahan ang gobyerno ng katiwalian.