Nainis si Baliwag City, Bulacan Mayor Ferdie Estrella kaugnay sa episode noong Pebrero 14 ng seryeng “Abot-Kamay na Pangarap” ng GMA Network.

Sa kanyang Facebook account, naglabas ng opisyal na pahayag ang alkalde sa hindi niya nagustuhang paggamit sa salitang “Baliwag” bilang balbal na salitang pamalit para sa salitang “baliw” o nasisiraan ng bait.

Sa episode kasi, ginawang katawa-tawa ang pangalan ng lungsod.

Ang karakter kasi ni Pinky Amador na nakakulong ay nagsasalita sa kanyang sarili habang naririnig niya ang mga boses sa loob ng kanyang utak.

Ang mga kapwa bilanggo ni Amador na naka¬rinig sa kanya na nakikipag-usap sa kanyang sarili pagkatapos ay pinag-tawanan siya, na ang isa sa mga karakter ay nagsabing lumuluwag na ang turnilyo nito sa utak.

Sumang-ayon naman ang karakter ni Jackie Lou Blanco at sinabing, “Nagdedeliryo na… papunta na ito sa Baliwag, Bulacan.”

Hindi ito nagustuhan ng alkalde dahil nagpapakita raw ito ng kakapusan sa kaalaman at kawalan ng sensibilidad sa mahahalagang isyu.

Ipinaliwanag rin niya ang origin o etimolohiya ng pinagmulan ng pangalan ng bayan. Ang salitang “baliuag” daw ay isang matandang salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay “malalim.” Hindi raw ito nagmula sa salitang baliw.

Hindi rin daw dapat ginagawang katatawanan ang pagiging isang baliw. Ang lungsod daw ay isa sa mga nagsusulong at nagtataguyod ng adbokasiya patungkol sa mental health.

“Ang Lungsod ng Baliwag ay isa sa mga nagtataguyod ng adbokasiya sa mental health, kaya naman hindi rin kami sumasang-ayon sa pagpapalabas ng nakakasirang tema lalo pa at ikinakabit ang Baliwag bilang punchline o bagong katawagan para makapangpahiya ng sinuman,” saad niya.

Kinokondena ng alkalde ang iresponsableng scriptwriter ng nabanggit na serye.

“Kaya naman kinokondena namin ang iresponsableng pagsusulat ng iskrip at pagpapalabas nito,” pagpapatuloy niya. “Nawa ay hindi na ito maulit, magsilbing aral, at makalikha ng kamalayan para sa mga susunod pa na palabas at iba pang pag-tatanghal.”

Sa ngayon wala pang pahayag ang serye at ang naturang network ukol sa pahayag na ito ng alkalde ng Baliwag City.

(Vincent Pagaduan)