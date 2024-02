Bagitong Casiey Dongallo maaga nagpasiklab sa UE

Mga laro sa Linggo: (MOA Arena)

2:00pm – FEU vs UP (women’s)

4:00pm – NU vs UST (women’s)

PINATUNAYAN ni Cebuana winger Casiey Dongallo na isa siya sa dapat abangang ‘super rookie’ matapos pagbidahan ang University of the East (UE) Lady Warriors sa 20-25, 25-17, 25-23, 25-18 pambubulaga sa Ateneo Blue Eagles, Sabado, sa unang sultada ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Pinangunahan ni Dongallo ang pagpasok ng iba pang rookies sa Lady Warriors mula California Academy kasama sina ace playmaker Kizzie Madriaga, Jelaica Gajero, Grace Fernandez, at Claire Castillo, para itala ang game-high 27 puntos mula sa 26 atake at isang service ace, kasama ang walong excellent digs.

Naging mahusay naman sa pagbibigay ng bola ang rookie setter na si Madriaga sa kabuuang 16 excellent sets, kasama ang apat na puntos at pitong excellent digs, para sa karagdagang opensiba mula kina middle blocker Riza Nogales sa 13 points mula sa siyam na atake at apat na blocks at si Kayce Balingit sa 12 puntos mula sa 10 atake kasama ang tig-pitong excellent receptions at digs.

Nasayang naman ang double-double ni Lyann De Guzman sa 19 markers mula sa 18 atake at isang block, kaantabay ang 15 excellent digs at dalawang receptions, habang nagdagdag sina rookie J.Lo Delos Santos ng 12 puntos mula sa walong atake at tigalawang block at service ace, kasama ang limang digs at Zel Tsunashima na may siyam na puntos, anim na digs at limang receptions, samantalang dumepensa naman si team captain Roma Mae Doromal ng 19 excellent digs at limang receptions.

Nagawang pagbidahan nina De Guzman at Tsunashima ang kabuuang 14 atake ng Ateneo kaantabay ang tig-isang block at service ace, habang nagbunga ng puntos ang siyam na errors ng Lady Warriors sa first set upang makuha ang 25-20 na paunang panalo.

Subalit nakabawi ang UE sa mga sumunod na set sa pagtutulungan nina Dongallo, Nogales, Balingit at Madriaga upang maitala ang 25-17 sa second set, kasunod ng mas maraming atake sa 12, blocks sa tatlo, service aces sa dalawa at maraming errors ng Ateneo sa walo, habang naitakas nito ang third set kasunod ng 10 errors na naitala ng Blue Eagles.

Higit na kinakitaan ng husay sa opensiba ang 2023 Shakey’s Girls Volleyball Invitational League MVP at titlist na si Dongallo sa fourth set nang ibuhos nito ang sunod-sunod na hambalos kabilang ang panapos na atake upang itala ang unang panalo ng Recto-based squad para itabla ang nakuhang panalo sa 85th season noong isang taon.

(Gerard Arce)