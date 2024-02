Ace setter Louie Romero mapapadali papel sa Foxies

MAS mapapadali ang trabaho ni Farm Fresh Foxies ace playmaker Louie Romero dahil sa pagkakaroon ng maraming maaasahang spikers mula kina Trisha Tubu, Kate Santiago, at Caitlin Viray na makapagbibigay ng magandang laban sa pakikipagsagupa nito sa kanilang ikalawang season sa 7th edisyon ng Premier Volleyball League simula Martes, Pebrero 20.

Maluwag sa kalooban ng 2022 Shakey’s Super League Collegiate Pre-Season Championship at V-League Collegiate Challenge Best Setter na marami itong pagpipiliang spikers na mabibigyan ng bola upang makakuha ng paniguradong opensa.

Ito ay dahil sa pagkakaroon ng dalawa sa Top 10 scorer sa preliminaries ng liga, habang nadagdagan pa ng power-lefty spiker mula kay Viray, gayundin sa mga galing sa nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers na sina Elaine Kasilag, Chinnie Arroyo at ang nagpapagaling sa inoperahang tuhod na si Jolina Dela Cruz.

“Masarap sa pakiramdam na marami kang spikers na pagpipilian,” pahayag ni Romero. “Mahirap din on my part, kailangan kabisaduhin. As a spiker, marami silang choices na kailangan pagdating sa set. As a setter, ia-adjust ko ‘yung gusto nila para ‘di kami mahirapan pagdating ng game,” dagdag ng dating Adamson University (AdU) Lady Falcons setter na sasalang agad kontra sa defending champions Creamline Cool Smashers sa Pebrero 24 sa Smart Araneta Coliseum sa alas-6 ng gabi.

Tumatayong team captain ang 23-anyos na setter ng Farm Fresh na paniguradong mas mapapahirapan ang mga makakatunggali dahil sa kabi-kabilang pagpipiliamg spikers na hahataw sa koponan na magnanais na malampasan ang 2-10 rekord para sa 10th place finish noong nagdaang second All-Filipino Conference.

Minsang naging top scorer ng Farm Fresh ang 5-foot-8 opposite hitter na si Tubu mula Concepcion, Tarlac na inaming hindi na gaanong mahihirapan sa pagbigay ng puntos dahil nadagdagan ng makakatulong pagdating sa opensa.

“Sobrang helpful sa team na walang magkakapareha. Talagang may iba-ibang techniques,” eksplika ng 23-anyos na 2022 V-League Best Opposite Hitter na malaki ang nakuhang kaalaman sa kanilang Japanese consultant na si Master Shimizu, gayundin kay coach Jerry Yee.

“’Di naman naninibago si Ate Cait kasi sabay-sabay kaming bago lahat. Gusto niya perfect lahat. Gusto nila pare-parehas, walang naiiba.”

Inaasahan namang makakabalik na sa laro si Dela Cruz sa ikatlong kumpenrensiya kasunod ng pahayag ni Foxies team manager Kiara Cruz sa ginanap na PVL press conference nitong nakaraang Miyerkoles sa Discovery Suites sa Ortigas, Pasig City.

“I’m really setting it straight — Jolina won’t be able to play muna this conference. Of course, siyempre priority namin ‘yung health niya,” paglalahad ni Cruz patungkol sa inoperahang ACL injury ni Dela Cruz. “Maybe timeline namin sa kanya, third conference of this year. Siguro by then, puwede na siya.”

Bukod sa mga nabanggit na manlalaro, makakasama rin ng mga ito sina Alyssa Bertolano, Camila Avila, Pia Ildefonso, Cae Lazo, Joan Narit, Aprylle Tagisip, Anj Legacion, Julia Angeles, Ypril Tapia, Janel Delerio at Jaycel Delos Reyes.

(Gerard Arce)