6 nalambat sa iligal na pagmimina, quarrying

Arestado ng National Bureau of Investigation – Environmental Crimes Division (NBI- EnCD) ang anim na indibiduwal na sangkot sa iligal na pagmimina at quarrying kamakalawa sa Barangay Maambog, Hermosa, Bataan.

Kabilang sa mga inaresto ng NBI- EnCD sina Domingo, Saldy Adelantar, Rio Bueno, Mark Anthony Santos, Arjay Mamalalateo at Christopher Alba.

Ayon sa NBI-EnCD, nakatanggap sila ng sumbong kaugnay sa talamak na pagmimina at quarrying sa lugar nang permit mula sa Provincial Mining Regulatory Board of the Province of Bataan at sa Department of Environment and Natural Resources- Mines and Geosciences Bureau Region III (DENR-MGB-Region III).

Nagsagawa muna ng surveillance ang mga awtoridad at nang makumpirma ang iligal na pagmimina ay saka naglunsad ng operasyon laban sa Maxphil World Management Development Inc., na ikinaaresto ng mga suspek.

(Juliet de Loza-Cudia)