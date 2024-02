2024 Palarong Pambansa sasambulat sa Hulyo 9-17

OPISYAL nang inihayag ang iskedyul ng Palarong Pambansa 2024 na inilabas mismo ng nag-oorganisang Department of Education (DepEd) at host na Cebu City Sports Commission (CCSC) nitong Biyernes, Pebrero 16, sinabi ni CCSC Chairman John Pages at ng Department of Education (DepEd) Cebu City na gaganapin ang multi-sporting meet para sa mga kabataang estudyante sa Hulyo 6-17 sa opisyal nitong Facebook page.

Inaasahan ang pagbuhos ng mga delegasyon at technical officials at iba pang kalahok mula sa 17 rehiyon sa buong bansa sa Hulyo 6 at 7 na paggaganapan din ng mga orientation ng bawat paglalabanan na sports.

Gaganapin din ang solidarity meeting at refreshers course sa Hulyo 7 at 8 bago sundan ng inaasahang makulay na tradisyunal na opening ceremonies sa Hulyo 9 na gaganapin sa Cebu City Sports Center, uang pagkakataon na magpapahinga muna ang multi-sports na torneo at walang gaganapin na mga kompetisyon kung saan isasagawa muna ang mga special events sa Hulyo 10.

Opisyal na masisimula ang mga aksiyon at inaasahang mag-aapoy ang mga tunggalin simula Hulyo 11 hanggang 15 bago ang pagsasara ng torneo sa Hulyo 16, mahigit 12,000 student-athletes na hindi kasama ang kanilang kamag-anak, kaibigan at chaperon ang magsasama-sama sa Cebu City para sa isang linggong pagkikita.

(Lito Oredo)