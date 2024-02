Opisyal nang inanunsyo ng Department of Transportation (DOTr) nitong Biyernes, Pebrero 16, na ang SMC-SAP & Co. Consortium ang nagwagi sa bidding para sa rehabilitasyon at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa ilalim ng Public-Private Partnership.

Ayon sa DOTr, ito na ang isa sa pinakamabilis na pag-award ng ganitong kontrata na tumagal lamang ng 12 buwan.

Ang SMC-SAP & Co. Consortium ay binubuo ng SMC, RMN Asian Logistics, RLW Aviation, at Incheon International Airport.

Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, kahapon (Pebrero 16) din nakatakdang ipapadala ang notice of award sa consortium.

Ayon kay DOTr Assistant Secretary Timothy John Batan, P122.3 bilyon ang nakaplanong gastusin ng consortium para sa proyekto ngunit maaaring lumaki pa ito o lumiit depende sa pangangailangan para makamit ang performance standards.

Tatagal ng 15 taon ang proyekto na maaaring palawigin ng 10 taon pa.

Walang nakikitang problema si Bautista na ang SMC din ang nagtatayo ng Bulacan International Airport.

Aniya, sa 2028 pa nakatakdang matapos ang Paliparan sa Bulacan airport.

Kailangan na aniya maayos ang NAIA dahil 35 milyon lamang ang kapasidad nito samantalang halos 50 milyon na ang dumadaan dito.

Umaasa si Bautista na hindi na papalag ang mga natalong bidder dahil kinausap na sila ng DOTr at mahinahon naman na kanilang tinanggap ang balita.

Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng SMC-SAP & Co. Consortium na karangalan para sa kanila na gawin ang rehabilitasyon ng NAIA na matagal nang hinihintay ng marami at nagpapasalamat sila sa DOTr dahil sa patas at komprehensibong bidding na ginanap.

“Our proposal is designed not only to elevate NAIA to world-class standards but also to ensure that the government benefits from the most advantageous revenue-sharing agreement. This aims to secure a favorable outcome for our shareholders while prioritizing fairness and long-term sustainability over immediate profits,” sabi ng grupo.

Ayon sa pahayag ng grupo, batid nila ang bigat ng responsibilidad kaya’t sisikapin nilang makipag-ugnayan ng mabuti sa pamahalaan at mga stakeholder para maging modernong international gateway ang NAIA na maipagmamalaki ng mga Pilipino.

Malayong-malayo ang lamang ng SMC-SAP & Co. Consortium sa bid ng iba. Ang ranking ng bid nito ay nasa 82.16% samantalang nasa 33.33% ang sumunod na isinumite ng GMR Airports Consortium.

Kulelat naman ang Manila International Airport Consortium na binubuo ng pinakamayayamang pamilya sa bansa na ang ranking ay 25.91% lamang. Ito ay binubuo ng Aboitiz Infracapital Inc., AC Infrastructure Holdings Corp. Alliance Global, Filinvest Development Corp., JG Summit Infrastructure Holdings, Asia’s Emerging Dragon Corp. at ang Global Infrastructure Partners ng Estados Unidos.

Sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, napapanahon na ang proyektong ito at maisasakatuparan na rin sa wakas.

(Eileen Mencias)