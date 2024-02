Serye ni Jillian Ward inireklamo ng mga taga-Baliuag

Hindi nagustuhan ng mga netizen at viewers ang isang eksena sa hit afternoon teleserye ng GMA Network na ‘Abot-Kamay na Pangarap’.

Sa nasabi kasing eksena ay sinabi ang mga linyang, “Naku, mukhang lumuluwag na ang turnilyo nito,” at “Papunta na ito sa Baliuag, Bulacan.”

Hindi nga ito nagustuhan ng viewers lalo na ng mga taga-Baliuag, Bulacan.

Sey ng isang Baliuag citizen, “Grabe naman ‘yung sinabi sa eksena sa ‘Abot-Kamay na Pangarap’, hindi po kami BALIW porke’t nakatira sa Baliuag City, Bulacan BALIW agad nasa isip. Lagi ko pa naman po pinapanood ito.”

Post naman ng isang netizen sa X (dating Twitter), “Nako ha @gmanetwork @GMADrama naturingang mediserye itong show ni Doc Analyn pero ang insensitive ng writer n’yo about mental health issues.”

Maski si Baliuag City Mayor Ferdie Estrella ay umalma sa nasabing eksena sa Kapuso teleserye base sa opisyal na pahayag na nilabas ng kanyang office.

“Sa episode ng ‘Abot-Kamay na Pangarap’ ng GMA-7 na ipinalabas noong Pebrero 14, 2024 ay nabanggit ang pangalan ng Lungsod ng Baliwag kung saan ito ay ginamit bilang bahagi ng dayalogo ng isa sa mga karakter.

Sa naging dayalogo ay ginawang katatawanan ang Baliwag, Bulacan. Ito ay nakalulungkot dahil nagpapamalas ito ng kakapusan sa kaalaman at kawalan ng sensibilidad sa mga mahahalagang isyu.

“Ang Baliwag (o Baliuag) ay isang lungsod sa lalawigan ng Bulacan na lunduyan ng kasaysayan at hitik sa kultura at tradisyon. Kilala ito dahil dito nagmula ang mga bayaning sina Mariano Ponce at Col. Antonio Buenaventura (Pambansang Alagad ng Sining Musika), mga pamana tulad ng paglalala ng sumbalilong buntal at mga muwebles na may imbute, at gayundin ang pinakamahabang prusisyon tuwing Mahal na Araw.

Marami ang itinuturing na pinagmulan ng pangalan ng Baliwag ngunit hindi isa rito ang salitang baliw. Ang Baliuag ay isang matandang salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay malalim (deep, profound sa Ingles; hondo, profundo sa Kastila). Ito ay nailathala noong 1800 bilang isang salita sa Vocabulario Lengua Tagala at makikita sa pahina 33 ng diksyunaryo. Ito rin ay matatagpuan sa pahina 115 ng Diksyunario Tesauro ni Jose Villa Panganiban (Villacorte, 2001).

“Kung ating dadalumatin, maaaring ang lungsod ay pinangalanang Baliwag dahil ito ay kinakitaan ng katangian ng pagiging malalim: una, dito ay dumadaloy ang malalim na ilog, at pangalawa ay maaaring ang taal na nakatira rito ay malalim kung mag-isip. Bago gamitin ang ngalan ng isang lugar, nararapat lamang na isaalang-alang ang kasaysayan nito para akmang mailapat sa konteksto ng isang palabas.

“Isa pang punto sa usaping ito ay ang pang iinsulto at gawing katatawanan ang kalagayan ng isang baliw. Ang Lungsod ng Baliwag ay isa sa mga nagtataguyod ng adbokasiya sa mental health kaya naman hindi rin kami sumasang-ayon sa pagpapalabas ng nakakasirang tema lalo pa at ikinakabit ang Baliwag bilang punchline o bagong katawagan para makapangpahiya ng sinuman. Ang isang palabas sa telebisyon bilang isang sining at bahagi ng industriya ng libangan ay may responsibilidad na makapagbigay ng tamang impormasyon, makapagpapahayag nang walang natatapakan, at makapagbigay ng kasiyahan na may respeto sa kapwa, kultura, at lipunan.

“Kaya naman kinokondena namin ang iresponsableng pagsusulat ng iskrip at pagpapalabas nito. Nawa ay hindi na ito maulit, magsilbing aral, at makalikha ng kamalayan para sa mga susunod pa na palabas at iba pang pagtatanghal.”

Mahalagang issue nga ang mental health at hindi dapat gawing katatawanan.

Pero paniguradong gagawan ito ng paraan ng Kapuso Network at babawi sa mga viewers at sa mga natamaan ng mga nasabing linya.