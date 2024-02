APAT na mataas na opisyal ng Philippine National Police (PNP) ang binalasa sa isinagawang panibagong rigodon ng ahensya.

Base sa kautusan ni PNP chief General Benjamin Acorda Jr., itinalaga si dating Directorate for Human Resource and Doctrine Development (DHRDD) Major General Ronald Lee bilang Director for Operations (DO).

Pinalitan ni Lee si Major General Leo Francisco na itinalaga bilang Director ng Directorate for Investigation and Detective Management (DIDM).

Samantala, hinirang naman bilang bagong Director ng DHRDD si dating Police Regional Office (PRO) 6 Director Brig. General Sidney Villaflor habang ipinalit naman sa kanya bilang bagong Director ng PRO 6 si dating Aviation Security Group (PNP-Avsegroup) Brig. Gen. Jack Wanky.

Ipinatupad ang bagong assignment ng mga opisyal epektibo noong Pebrero 15, 2024.

(Edwin Balasa)