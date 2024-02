Magsasagawa ng regular na rotational patrol ang Philippine Coast Guard (PCG) at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFA) sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal simula ngayong Pebrero.

Sa isang pahayag nitong Biyernes, Pebrero 16, sinabi ni National Security Adviser (NSA) Secretary Eduardo Año na layon ng rotational deployment ng PCG at BFAR na bantayan ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc.

“The Philippine government has taken decisive action to protect the rights and safety of Filipino fishermen in the waters of Bajo De Masinloc,” ayon kay Año.

Bukod sa regular na rotational deployment, inatasan din aniya ang PCG at BFAR na mamigay ng food packs, groceries at petrolyo sa mga mangingisda.

Kaugnay nito, muling binigyang-diin ng kalihim na sumusunod sa batas at alinsunod sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea (WPS) ang aktibidad ng mga mangingisdang Pilipino, PCG at BFAR sa Bajo de Masinloc.

Dagdag pa ni Año na anumang pagtatangka ng ibang bansa na takutin o palayasin ang mga mangingisdang Pilipino ay isang malinaw na paglabag sa international law at kawalang respeto sa arbitral award na kumikilala sa Karapatan ng bansa sa WPS.