Magpapadala ang gobyerno ng mga gamot at inuming tubig para sa mga nasalanta ng malawakang pagbaha sa Caraga Region.

Sa ginanap na situation briefing sa Prosperidad, Agusan del Sur nitong Biyernes ng umaga, Pebrero 16, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gobernador at mga alkalde sa Caraga ang tuloy-tuloy na pagpapadala ng tulong para sa mga pamilyang nasalanta ng kalamidad.

Inatasan ng Pangulo ang mga lokal na opisyal sa Agusan del Sur, Agusan del Norte at Butuan City na makipag-ugnayan kaagad sa mga ahensiya ng gobyerno upang maipadala ang tulong sa mga ito.

“We’ll continue to provide what we can but we have to have longer term, a more extended solution and what we usually do sa ibang lugar,” pahayag ng Pangulo.

Samantala, tiniyak ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos Jr. na magpapadala agad sila ng purification system na ang iba ay galing sa Metro Manila Development Authority.

Inihayag naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa na nailarga na ang kanilang quick release funds sa regional office sa Caraga, at namigay na ng water sanitation at hygiene kits, pati na mga tangke para sa tubig sa mga mamamayan.

Sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan ang pangmatagalang solusyon upang matugunan ang pangangailangan sa limitadong suplay ng malinis na tubig sa mga lugar na nalubog sa tubig baha.

(Aileen Taliping/Prince Golez)