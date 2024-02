Nangako si Senate President Juan Miguel “Migz” Zubiri na kanyang pipirmahan ang subpoena laban kay Kingdom of Jesus Christ (KJC) leader Pastor Apollo Quiboloy kaugnay ng imbestigasyon ng Senado sa kinasasangkutang krimen ng nasabing religious leader.

Ginawa ni Zubiri ang pahayag matapos siyang kalampagin ni Senador Risa Hontiveros na matagal na niyang naipadala sa tanggapan ng Senate leader ang subpoena laban kay Quiboloy subalit hindi pa ito nilagdaan ni Zubiri.

“I have been told by my staff that the issuance of the subpoena for Pastor Apollo Quiboloy has been prepared and is now ready for my signature. I am just in the Visayas at the moment for several engagements, but I will sign all these documents upon my return,” sabi ni Zubiri.

Depensa pa ni Zubiri na hindi niya sinadyang ipitin ang pagpirma sa subpoena at sinabing natambakan lang siya ng trabaho sa gitna ng pag-atake ng mga kongresista sa Senado dahil sa pekeng people’s initiative.

Samantala, sakaling hindi dumalo si Quiboloy sa susunod na pagdinig ng Senate committee on women, children family relations and gender equality, sinabi ni Hontiveros na itutuloy pa rin nila ang pagsisiyasat dahil may second batch pa ng mga testigo ang nakatakdang dumalo sa pagdinig sa Lunes.

(Dindo Matining)