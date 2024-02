BUMABA ng 40 porsyento ang kaso ng online scam ngayong Enero kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, ayon sa ulat kahapon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (ACG).

Sinabi ni ACG Director Police Major General Sidney Hernia na nasa 1,045 kaso ng online scam ang naitala noong Enero 2023 habang nasa 624 kaso na lang ang naitala ngayong Enero 2024, mas mababa ng 421 kao o katumbas ng 40.29 porsyento.

Ayon kay Hernia, malaking tulong sa pakikipaglaban kontra mga online scammer ang patuloy na pagtatayo ng opisina na ACG office sa rehiyon, lalawigan at mga distrito gayundin ang paglalagay ng cybercrime desk sa mga istasyon ng pulisya.

Bukod dito, nakakadagdag kaalaman din aniya ang patuloy na pagsasanay at mga seminar ng mga pulis na nakadestino sa cybercrime desk para mas alam nila ang gagawin sa isang kaso.

Isa din umano sa naging malaking pagbaba ng kaso ng online scam ay ang kooperasyon ng mga biktima upang agad mahuli ang mga suspek sa onlinescam.

“As they witnessed their peers being brought to justice and their operations disrupted, they were compelled to reconsider their actions, ultimately leading to a significant decline in illegal online activities. Let us maintain vigilance in our dealings with strangers, particularly in the online realm. It is imperative that we continually educate ourselves to safeguard against falling victim to online scams,” ani Hernia.

(Edwin Balasa)