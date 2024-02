Mga inilibing na biktima ng landslide dumaan sa NBI DNA sampling

INILIBING na kahapon ang 14 na hindi pa nakikilalang mga biktima ng landslide sa Maco, Davao de Oro noong Pebrero 6.

Pansamantalang inilibing ang mga ito sa isang pampublikong sementeryo sa bayan ng Mawab.

Gayunman, tiniyak ni Department of the Interior and Local Government (DILG)-Management of the Dead (MDM) focal person Leah Anora na naisagawa muna ng NBI ang kaukulang DNA sampling at case numbering sa mga ito bago sila inihatid sa kanilang pansamantalang libingan.

Dahil dito kaya madali na rin aniya silang makukuha ng kanilang mga pamilya sa sandaling matukoy at tumugma sa DNA test ng naghahanap nilang mga kaanak.

Kumpleto rin anya at nakatala ang detalyeng nakuha sa mga ito tulad ng mga tattoo, suot na damit at iba pang mga marka sa katawan na puwedeng pagbasehan sa pagtukoy sa mga ito.

Bukod sa 14 na inilibing, sinabi ni Anora na may 31 pang bangkay ang pino-proseso ng NBI na hindi pa rin nakikilala.

Ililibing din aniya ang mga ito kapag wala pa ring kumuha sa mga bangkay sa loob ng susunod na 72 oras.

Samatala, umabot na sa 92 bangkay ang narekober sa search and retrieval operation sa lugar hanggang alas-siyete ng gabi noong Miyerkoles. May 36 pa ang nawawala sa mga guho.

Kasabay nito’y tiniyak naman ng DILG na sa kabila ng sinapit na trahedya ng Barangay Masara, hindi ito maaaring mawala sa mapa ng bansa.

Ililipat lang umano ang komunidad nito sa mas ligtas na lugar sa nasabi pa ring barangay.

(Ronilo Dagos)