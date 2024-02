MAS bet ng mga kababaihan sa China ang boyfriend na AI kaysa sa totoo at tunay na lalaki.

Wala na umanong hihilingin pa ang isang babae sa China dahil may perpekto na umano siyang karelasyon.

Gayunman, hindi ito pangkaraniwan dahil ang dyowa niya lang naman ay isang Artificial Intelligence o AI.

Sa isang ulat ng Agence France-Presse, sinabi ng dalaga na nariyan agad ang AI boyfriend niya kapag may kailangan sya. Agad din umano niyang nakakausap ang boyfriend na AI kung kailangan niya ito.

Sinabi niya rin na maaaring sandakan ang lalaki kahit pa may buwanang dalaw siya.

“He knows how to talk to women better than a real man,” saad ng kinilalang si Tufei, isang office worker.

Dagdag pa niya, “I feel like I’m in a romantic relationship.”

Gayundin ang nararamdaman ng isang estudyante sa Beijing na kinilalang si Wang Xiuting na mahirap umanong makatagpo ng ”ideal boyfriend” sa totoong buhay.

“People have different personalities, which often generates friction,” wika ni Wang.

Sinasabing naku-customize ang AI boyfriend base sa edad, personality at hobby