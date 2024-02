Matagal nang engaged: Shaira Diaz, Edgar Allan Guzman tuloy na tuloy ang kasal

‘Yun na nga, nagbunyi ang mga fan nina Shaira Diaz at Edgar Allan Guzman, dahil biglang-bigla may pasabog na announcement ang dalawa na ‘engaged’ na sila!

Pinost na nga ni Shaira sa Instagram ang mga photo ng alok ni Edgar na magpakasal na sila.

“From ‘me’ to ‘we’, to forever!” sabi ni Shara sa mga photo nila ni Edgar na nakaluhod ito sa harap niya.

Umulan ng mga bonggang-bonggang suporta, mensahe sa wall ni Shaira, dahil matagal na nga nilang inaasam na magkatuluyan ang dalawa.

Sobrang ideal nga ang relasyon nila, na hindi nasangkot sa kung ano-anong iskandalo, ha! At bongga nga na hindi sila nagpaka-agresibo sa relasyon, na mas inuna ang kalandian, kesa sa tunay na pagmamahalan.

Anyway, noong December 25, 2021 pa nga sila engaged, at tuloy na tuloy ang kasal nila, ha! Relationship goals nga sina Shaira, Edgar, dahil kung ang ibang mga nakasabay nila sa relasyon ay nagkahiwalay na, sila nga ay nananatiling matibay.

February 17, 2013 nga naging magdyowa sina Edgar at Shaira. At bongga nga na 11 years na sila, ha!

“Congratulations!” sabi ni Ryan Agoncillo.

“From a wish to reality. Congrats to our wishdate actors Edgar and Shaira. EA and Shaira are living happily ever after. God bless your upcoming marriage.”

“So happy for you Ate Shaira and Kuya Edgar.”

“Super kilig. Congrats to both of you.”

Anyway, sa huling chikahan namin kay Edgar sa presscon ng Beautederm, sinabi niyang handang-handa na siya at buo na ang loob niya na si Shaira na ang makatuluyan niya.

So, tuloy na tuloy ang kasal!