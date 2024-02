Majoy Baron, Kim Fajardo, Shiela Kiseo kasado na sa PLDT High Speed Hitters

HANDA nang sumabak ang mga bagong-salta sa PLDT High Speed Hitters na sina Kim Fajardo, Majoy Baron, Shiela Kiseo, Kiesha Bedonia at Kim Kianna Dy sa 7th season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 20 sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Masisilayan ang mga bagong manlalaro, maliban kay Dy, na hinihintay ang kabuuang pagrekober sa injury, sa ikalawang araw ng hampasan sa Pebrero 22 kontra sa Galeries High Risers sa unang laro sa alas-2 ng hapon sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Pansamantala namang mamamahinga sa laro ang beteranong middle blocker na si Mika Aereen Reyes dulot ng inorperahang kanang balikat, magiging kabalikat si Fajardo ni playmaker Rhea Dimaculangan, habang katulong naman sa depensa si Baron nina Dell Palomata, Jessey De Leon at Rachel Anne Austero.

Magsisilbi namang karagdagang opensa ang mga dating Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na sina Kiseo at Bedonia para kina Filipino-Canadian spiker Savannah Dawn Davison at Fiola Ceballos, samantalang hihintayin ang debut game ni Dy na hahalinhinan muna ni rising spiker Erika Mae Santos at Jules Samonte para sa opposite, habang magiging pangunahing tagadamba sa depensa sina Maria Viray at team captain Kath Arado.

(Gerard Arce)