Lucille Almonte, Adamson palaban kahit nalagasan

TATANGKAING makasilat nang maaga ng last season bronze medalist na Adamson University (AdU) Lady Falcons na positibong dadalhin ang nakuhang tagumpay sa isang mini-tournament sa pangunguna ni team captain Lucille Almonte kontra sa powerhouse at defending champions na De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa tampok na laro ngayong Sabado ng hapon sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng mga mahahalagang manlalaro para tumalon sa professional league, naiwan ang 5-foot-6 spiker para tumayong lider ng grupo katulong si libero Karen Verdeflor.

Nakahanda ang San Marcelino-based squad na makipagsabayan sa malalakas na koponan tulad ng reigning titlist na Lady Spikers na kanilang sasagupain sa pinakatampok na laro sa alas-4 ng hapon, habang masasaksihan ang muling paglipad ng Ateneo Blue Eagles kontra sa bagong balasang University of the East (UE) Lady Warriors sa alas-2.

“Kami na lang din ‘yung seniors na natitira ngayon, so tinake ko ‘yung pressure as a challenge na parang, ‘Oo, isa ka sa mga dapat mag-step up.’ Parang nakakatulong din ‘yun para sa grow namin as a senior,” saad ni Almonte sa One Sports interview.

Nag-alisan na ang mga key player na sina Trisha Tubu, Kate Santiago, Rizza Cruz, Ckyle Tagisip, ace playmaker Louie Romero at injured na si Lorene Toring na minsang naghangad ng kampeonato bago tuluyang sumama kay coach Jerry Yee sa professional league sa Farm Fresh Foxies sa Premier Volleyball League (PVL).

Dadalhin ng bagong grupo ang nakuha nitong momentum mula sa pagkakapanalo sa katatapos lang na 2024 Akari Cup kung saan tinalo nila ang pro-team na Akari Chargers, NXLed Chameleons, Ateneo, University of Perpetual Help System Dalta Lady Altas at Arellano University Lady Chiefs.

Naging sandalan rin ng Adamson si Almonte sa pagkuha ng runner-up finish sa Shakey’s Super League National Invitationals kontra sa UAAP defending champions na De La Salle University Lady Spikers.

Nakatakdang gabayan nina Almonte at Verdeflor ang batang grupo nina Red Bascon, Angelica Alcantara, Ayesha Juegos, Nicole Ancheta, Aliah Marce, May Ann Nuique, Antonette Adolfo, Nika Yandoc, Jao Cuenca, Juris Manuel at Barbi Jamili, mula sa pagmamando ni coach John Philip Yude.

“Hindi naman mahirap ‘yung transition lalo sa mga rookie kasi galing silang high school, same system lang coach Yude, so madali lang makihalobilo sa kanila everytime na bago sila sa team,” wika ni Verdeflor.

(Gerard Arce)