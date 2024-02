Klay Thompson pasabog ng 7 three points sa Utah

SA unang pagkakataon sapol noong kanyang rookie year, pumasok sa laro si Klay Thompson off the bench nitong Huwebes at nagliyab ng pitong 3-pointers para gasolinahan ang Golden State sa 140-137 win laban sa dinayong Utah Jazz.

Tumapos si Thompson ng season-high 35 points, panapal sa malamig na gabi ni Stephen Curry na 4 of 14 mula sa field (2/7 sa 3s) tungo sa 16 points bagama’t may 10 assists.

Pumalit sa puwesto ni Thompson sa starting five si first-year guard Brandin Podziemski at rumesponde ng 13 points, 6 rebounds at 8 assists. Season-high din ang 23 markers ni Draymond Green sa Warriors, may 19 points pa si Andrew Wiggins.

Namuno sa Utah ang 35 points, 9 assists ni Collin Sexton pero sablay ang panabla sanang tres sa buzzer.

Sumegunda ng career-high 33 points si rookie Keyonte George mula career-best ding nine 3s, may 20 points si Lauri Markkanen at 18 pa kay John Collins. Nag-ambag ng 13 points, 9 assists si Jordan Clarkson.

Binura ng Jazz ang 18-point deficit sa bukana ng fourth quarter, inangklahan nina Markkanen at Sexton ang 13-2 run para idikit sa 138-137.

Mintis ang pang-agaw lead sanang 3 ni Markkanen, nadamba ni Collins ang offensive rebound pero nawala naman sa kanya ang bola 3 seconds na lang.

Pasok ang dalawang free throws ni Curry bago ang kabyos ni Sexton sa final play.

(Vladi Eduarte)