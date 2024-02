June Mar Fajardo nasabik sa ermat, pamilya sa Cebu

SIKSIK din ang schedule ni June Mar Fajardo sa mga parating na araw.

Matapos itaas ang pang-10 niyang PBA title nitong Miiyerkoles, gusto nang mag-impake ng seven-time MVP para umuwi ng Cebu.

“Gusto kong umuwi kasi gusto ko bisitahin mama ko, makita ‘yung pamilya ko,” aniya paglabas ng dugout ng Smart Araneta Coliseum. “Kasi after nito, Gilas naman. Tapos sunod pa ‘yung opening ng PBA (Philippine Cup).”

Solido ang kontribusyon ng 6-foot-10 center sa championship run ng San Miguel Beer sa Commissioner’s Cup kahit hindi nakaiwas sa injuries.

Inabot siya ng left wrist injury sa pang-apat na laro lang sa eliminations noong Novrmber 29 kontra Rain or Shine.

Nakabalik siya noong January, pagdating ng Game 4 ng Finals noong February 9 ay ininda naman ang nananakit na kaliwang hita.

Kahit inabisuhan doktor na ipahinga, hindi nagpapigil ang The Kraken. Naglaro pa rin siya ng Game 5 at sa series-clinching Game 6 nang itumba ng SMB ang Magnolia 104-102.

Mula Cebu, magmamadali si June Mar para tuparin naman ang commitment niya sa Gilas Pilipinas.

Sasamahan ni Fajardo ang teammate na si Best Player of the Conference at Finals MVP CJ Perez sa training ng Gilas sa Inspire Sports Academy sa Laguna.

Sasabak ang Nationals sa first window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers sa Feb. 22 (kontra Hong Kong) at Feb. 25 (vs Chinese Taipie).

Sa Feb. 28, opening naman ng season-ending Philippine Cup.

“Sobrang hectic ng schedule kaya papaalam muna ako, uwi muna ako at pakita muna kay mama,” lahad ni Fajardo sa pagdalaw sa puntod ng ina na namatay noong pandemic.

(Vladi Eduarte)